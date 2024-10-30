При каких условиях женщины могут получить денежную помощь во время отпуска

Сумма зависит от категории, к которой относится женщина

Украинцы продолжают получать денежные выплаты детей. Одна из таких начисляется, как помощь по беременности и родам.

Для выплаты такой помощи женщина должна собирать документы и написать заявление. Об этом информируют в Департаменте социальной защиты детей в Сумском городском совете, ссылаясь на закон "О государственной помощи семьям с детьми".

Кто имеет право на эту выплату

Согласно данным, такое начисление получат беременные женщины (это касается и несовершеннолетних), не застрахованные в системе общеобязательного государственного социального страхования:

женщины, уволенные с работы в связи с ликвидацией предприятия;

женщины из числа военнослужащих Вооруженных Сил, Госпогранслужбы, СБУ, Службы внешней разведки, других военных формирований, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи и из числа полицейских, лиц начальствующего и рядового состава органов и подразделений службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы;

женщины, зарегистрированные в центре занятости как безработные;

неработающие женщины;

аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки заведений профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;

женщины, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности, не участвующие в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Следует заметить, что женщины, с 1 до 3 категории, получат помощь по беременности и родам за 180 календарных дней отпуска (90 дней – до родов и 90 – после родов).

В то же время выплата назначается, если обращение за ней произошло не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска и начисляется женщинам за весь период отдыха (70 дней до родов и 56 дней после родов (или 70 дней, если роды были тяжелыми)).

Какой размер помощи

женщинам, уволенным с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации, предусмотрено 100% среднемесячного дохода;

женщинам, зарегистрированным в центре занятости как безработные – 100% минимального размера помощи по безработице;

аспиранткам, докторанткам, клиническим ординаторам, студенткам – в размере месячной стипендии. Женщина, которая продолжает обучение, имеет право на выплату стипендии или пособия по беременности и родам по ее выбору. При этом помощь назначается со дня прекращения выплаты стипендии по день окончания отпуска по беременности и родам;

неработающим женщинам и женщинам, зарегистрированным как субъекты предпринимательской деятельности – 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Для оформления этой выплаты женщинам необходимо подать:

заявление; выданную лечебно-профилактическим учреждением справку установленного образца (до обеспечения технической возможности получения сведений из Реестра для проверки информации о сформированном медицинском заключении с использованием Портала Действие для назначения пособия по беременности и родам); справка с места обучения, службы, что женщина учится, служит; справку ликвидационной комиссии, что женщина уволена с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации; справка службы занятости, что женщина зарегистрирована как безработная; справку ГНС, что женщина, являющаяся физическим лицом – предпринимателем, не участвует на добровольных началах в общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев и где может получить денежную помощь на зимнее отопление.