Погода в последний день октября готовит сюрпризы: каким областям не повезет
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Синоптик озвучила прогноз погоды на 31 октября
В последний день октября в Украине еще будет достаточно тепло. Однако в некоторых областях ожидаются неприятные сюрпризы в виде дождей.
Такой прогноз на 31 октября в своем Telegram-канале опубликовала украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в этот день украинцы еще успеют насладиться хорошей погодой, поскольку уже в начале ноября будет существенное похолодание.
Днем ожидается от +9 до +13 градусов. В то же время в западных областях столбики термометров поднимутся до +15 градусов. В Киеве будет небольшой дождь, днем +11 градусов.
При этом, как отмечает синоптик, следует ожидать туман и облачность с утра.
Согласно данным Укргидрометцентра, дожди в этот день пройдут в Луганской и Донецкой областях.
С началом ноября в Украину придет сильный ветер к штормовым порывам. Диденко подчеркнула, что уже 2-3 ноября сильно похолодает.
Напомним, ранее известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал в комментарии "Телеграфу", какой погоды украинцам стоит ожидать в конце октября. По его словам, ожидается преобладание антициклона, в котором будет циркулировать тёплая воздушная масса. Поэтому температура воздуха ожидается очень комфортной.