Скабеева — одна из самых мерзких и яростных пропагандистов в России

Ольга Скабеева — известная далеко за пределами России пропагандистка и главная разжигательница ненависти к украинцам на российском телевидении. К 40-ка годам она сделала блестящую карьеру на пропагандистских телеканалах РФ. Однако, мало кто знает, как она выглядела в молодости.

"Телеграф" решил выяснить, какой была Ольга Скабеева до популярности и богатства, которое заработала на пропаганде.

Ольга Скабеева в молодости — что о ней известно

Ольга Скабеева — одна из главных пропагандисток на российском государственном телевидении. Она родилась в провинциальном городе Волжский 11 декабря 1984 года, скоро ей исполнится 40 лет. Известно, что Скабеева училась в российско-американской школе с религиозным уклоном, где каждое утро начиналось с клятвы американскому флагу.

После окончания школы Скабеева решила стать журналисткой, хотя это решение на понравилось ее родителеям. В школьные годы она подрабатывала в местной газете, а затем поступила на факультете журналистики Санкт-Петербургского государственного университета.

После окончания университета Скабеева поехала покорять Москву и начала работать во Всероссийской государственной теле-радиокомпании. Она работала корреспондентом программ "Вести" и "Вести недели". Ее первый репортаж на федеральном канале вышел 2 июля 2008 года.

Долгое время Скабеева работает на телеканале "Россия 1", с 2016 года вместе со своим мужем Евгением Поповым начала вести политическое пропагандистское ток-шоу "60 минут". Именно в этом шоу Скабеева проявила всю свою сущность — жестокость, самоуверенность, характерную мимику и хамство по отношению к гостям студии. Она с пеной у рта разжигает ненависть к украинцам и другим национальностям, продвигает кремлевские нарративы и часто попадает в скандалы.

К слову, о личной жизни Скабеевой известно не очень много, однако, по данным российских СМИ, первый брак у нее был как у многих — "студенческо-романтический". С первым мужем детей у нее нет. А вот вторым мужем Скабеевой стал коллега Евгений Попов, с которым они поженились в 2013 году. В начале 2014 года у пары пропагандистов родился сын Захар.

Скабеева сейчас — что о ней известно

Сейчас Ольга Скабеева на пике своей пропагандистской карьеры. Она продолжает вместе с Поповым зарабатывать миллионы на путинской пропаганде, скупать недвижимость в Москве, готовя безбедное будущее своему отпрыску.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Скабеева попала под санкции Евросоюза, сейчас ей запрещен въезд в страны Европы. Известно также, что Скабеева и ее муж Попов находятся под санкциями в Великобритании, Канаде, Австралии, США, Швейцарии и Японии.

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