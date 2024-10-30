После выборов: в Грузии вызвали президентку Зурабишвили на допрос, а оппозиция против

Проведут все необходимые следственные и процессуальные действия

В среду, 30 октября, стало известно, что в Грузии начались расследования из-за вероятных фальсификаций на парламентских выборах. Президента Саломе Зурабишвили вызвали на допрос.

Об этом сообщает прокуратура Грузии. Там отметили, что согласно заявлению ЦИК и информации, распространенной в публичном пространстве через СМИ, президент Грузии Саломе Зурабишвили должен иметь доказательства возможной фальсификации парламентских выборов 2024 года.

"Поэтому по закону президент Грузии был вызван в следственный орган 31 октября на допрос", — отмечают в ведомстве.

Кроме того, проведут все необходимые следственные и процессуальные действия, как указано в приказе ЦИК, с целью изучения фактов, озвученных президентом Грузии, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных миссий.

"Среди них в рамках расследования будут допрошены все те лица, которые могут располагать информацией, связанной с предполагаемым преступным фактом", — добавили в прокуратуре.

Саломе Зурабишвили лидеры грузинской оппозиции посоветовали не ходить в прокуратуру для предоставления объяснений по поводу заявления о фальсификации выборов.

"Мы в оппозиции не намерены идти в грузинскую прокуратуру, потому что не доверяем ей. Думаю, что и президент не пойдет в прокуратуру, но мой совет ей не нужен", — сказал в среду журналистам один из лидеров оппозиции Зураб Джапаридзе.

Выборы в Грузии – что известно

Напомним, что выборы в парламент в Грузии прошли 26 октября 2024 года. Борьба шла между партией "Грузинская мечта", которая находится у власти уже 12 лет, и проевропейскими оппозиционными политическими силами.

По данным ЦИК страны, провластная партия "Грузинская мечта", которую еще называют пророссийской, получила на выборах более 54% голосов, опередив оппозиционные партии. Это позволяет ей снова единолично сформировать грузинское правительство.

Оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили объявили, что не признают результаты выборов в стране. Они заявили, что результаты были сфальсифицированы под влиянием России и призвали жителей страны выходить на митинги. Уже 28 октября в Тбилиси начались массовые протесты. Уже на следующий день 29 октября присоединились к митингу и молодежь.

Ранее "Телеграф" писал об истинной причине пророссийского выбора на парламентских выборах в Грузии. Об этом политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал специально для "Телеграфа".