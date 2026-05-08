Гороскоп на 9 мая: Тельцам - верный путь, Скорпионам - серьезный разговор
Узнайте, что ждет именно вас.
"Телеграф" составил гороскоп на 9 мая для каждого знака Зодиака. Завтрашний день принесёт многим знакам новые возможности, неожиданные встречи и важные подсказки судьбы. Кому-то удастся сделать шаг вперёд в работе или учёбе, а кто-то найдёт ответы на давно волнующие вопросы.
♈ Овен (21 марта — 19 апреля)
Завтра вам захочется действовать быстро и решительно. Хороший день для новых начинаний и активного общения. Вечером полезно немного замедлиться и восстановить силы.
♉ Телец (20 апреля — 20 мая)
День подойдёт для спокойной работы и решения финансовых вопросов. Не спешите принимать важные решения — интуиция поможет выбрать верный путь.
♊ Близнецы (21 мая — 20 июня)
Завтра вас ждёт насыщенное общение и поток новостей. Возможна неожиданная встреча, которая подарит вдохновение или интересную идею.
♋ Рак (21 июня — 22 июля)
Эмоции будут особенно сильными, но именно они помогут понять важные вещи. День подходит для заботы о доме, семье и собственном комфорте.
♌ Лев (23 июля — 22 августа)
Ваше настроение и уверенность будут привлекать внимание окружающих. Хороший момент, чтобы проявить инициативу и заявить о своих идеях.
♍ Дева (23 августа — 22 сентября)
Завтра удастся разобраться с делами, которые давно откладывались. Постарайтесь не перегружать себя и оставьте время для отдыха.
♎ Весы (23 сентября — 22 октября)
День потребует дипломатичности и терпения. Во второй половине дня возможны приятные новости или неожиданный комплимент.
♏ Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Интуиция станет вашим главным помощником. Хороший день для серьёзных разговоров, планирования и завершения старых дел.
♐ Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Завтра вас ждёт активный ритм и новые впечатления. Возможны неожиданные предложения или интересное знакомство.
♑ Козерог (22 декабря — 19 января)
День будет продуктивным, если вы не станете отвлекаться на мелочи. Вечером полезно уделить внимание отдыху и близким людям.
♒ Водолей (20 января — 18 февраля)
Необычные идеи могут привести к интересным результатам. Завтра стоит быть открытым к новым знакомствам и неожиданным возможностям.
♓ Рыбы (19 февраля — 20 марта)
День подойдёт для творчества, спокойных размышлений и душевного общения. Кто-то из близких может приятно удивить вас своим вниманием.
Астрологические прогнозы и прогнозы Таро выходят на "Телеграфе" в рамках редакционной политики.