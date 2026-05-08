Гороскоп на 9 мая: Тельцам - верный путь, Скорпионам - серьезный разговор

"Телеграф" составил гороскоп на 9 мая для каждого знака Зодиака. Завтрашний день принесёт многим знакам новые возможности, неожиданные встречи и важные подсказки судьбы. Кому-то удастся сделать шаг вперёд в работе или учёбе, а кто-то найдёт ответы на давно волнующие вопросы.

♈ Овен (21 марта — 19 апреля)

Завтра вам захочется действовать быстро и решительно. Хороший день для новых начинаний и активного общения. Вечером полезно немного замедлиться и восстановить силы.

♉ Телец (20 апреля — 20 мая)

День подойдёт для спокойной работы и решения финансовых вопросов. Не спешите принимать важные решения — интуиция поможет выбрать верный путь.

♊ Близнецы (21 мая — 20 июня)

Завтра вас ждёт насыщенное общение и поток новостей. Возможна неожиданная встреча, которая подарит вдохновение или интересную идею.

♋ Рак (21 июня — 22 июля)

Эмоции будут особенно сильными, но именно они помогут понять важные вещи. День подходит для заботы о доме, семье и собственном комфорте.

♌ Лев (23 июля — 22 августа)

Ваше настроение и уверенность будут привлекать внимание окружающих. Хороший момент, чтобы проявить инициативу и заявить о своих идеях.

♍ Дева (23 августа — 22 сентября)

Завтра удастся разобраться с делами, которые давно откладывались. Постарайтесь не перегружать себя и оставьте время для отдыха.

♎ Весы (23 сентября — 22 октября)

День потребует дипломатичности и терпения. Во второй половине дня возможны приятные новости или неожиданный комплимент.

♏ Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Интуиция станет вашим главным помощником. Хороший день для серьёзных разговоров, планирования и завершения старых дел.

♐ Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Завтра вас ждёт активный ритм и новые впечатления. Возможны неожиданные предложения или интересное знакомство.

♑ Козерог (22 декабря — 19 января)

День будет продуктивным, если вы не станете отвлекаться на мелочи. Вечером полезно уделить внимание отдыху и близким людям.

♒ Водолей (20 января — 18 февраля)

Необычные идеи могут привести к интересным результатам. Завтра стоит быть открытым к новым знакомствам и неожиданным возможностям.

♓ Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День подойдёт для творчества, спокойных размышлений и душевного общения. Кто-то из близких может приятно удивить вас своим вниманием.

Астрологические прогнозы и прогнозы Таро выходят на "Телеграфе" в рамках редакционной политики.