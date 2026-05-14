Магия нужна не только Ермаку: психологи объяснили, почему политики обращаются к астрологам и колдунам

Страх потерять влияние может подталкивать к эзотерическим практикам

Информация о том, что экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак якобы обращался к гадалке по поводу кадровой политики, подняла вопрос, почему люди у власти могут обращаться к эзотерике и какие решения ищут. "Телеграф" обратился за комментарием к специалистам-психологам.

Что нужно знать:

Люди у власти могут терять чувство психологической безопасности

Политики ищут новые "авторитеты" и точки опоры для решений

Авторитарные личности склонны к предрассудкам

Ермак опроверг информацию об обращениях к гадалкам

Резкое приближение к власти может заставить искать авторитеты

Психолог Валентин Ким подчеркнул, что резкий карьерный взлет за короткий промежуток времени может привести к потере опорных точек, возможности опереться на привычные вещи. До того, как Владимир Зеленский стал президентом, Ермак был обычным человеком, а через год уже стал фактически второй персоной в государстве.

"В такой ситуации человек теряет опору под ногами. Он теряет чувство психологической безопасности. Потому что оказался в другом мире, в ситуации, когда решения зависят именно от него, а он ещё не привык принимать такие решения. Ведь ответственность — это тоже привычка. И к ней нужно привыкнуть, к ней нужно адаптироваться. А времени на адаптацию нет. И в такой ситуации любой человек начинает испытывать потребность (в нем пробуждается внутренняя необходимость) опереться еще на чье-то мнение", — объясняет Ким и подчеркивает — мнение должно быть исключительным, ведь прежние точки опоры "сейчас все они оказываются намного ниже тебя".

Ты ищешь какой-то новый институт, новую информацию, новую фигуру, которая тебе должна быть важной, и ты сам наделяешь ее авторитетом. Именно поэтому какие-то альтернативные направления, какие-то неожиданные вещи, какие-то гадалки набирают такой вес для человека у власти. И я думаю, что Андрей Ермак именно через такие ощущения мог искать человека, по мнению которого он мог бы опереться. Иногда может происходить такое, что человек слушает мнение такого эксперта и делает наоборот. Ибо ей все равно необходимо чье-то мнение, от которого можно оттолкнуться. Валентин Ким, психолог

Сравнивая ситуацию с историей о духовнике президента-беглеца Виктора Януковича Зосиме, Ким подчеркнул — хоть общие черты есть, но это иное. Обращаться к советам духовника, церкви, религии, то есть встроенных в общество институтов проще, более того, у Януковича это было не впервые.

"Для Андрея Ермака ситуация выглядит сложнее, потому что он вряд ли был прихожанином, верующим, который постоянно обращался к священнику, имел своего духовного наставника и в такой ситуации мог бы снова обратиться к нему. А здесь человек полностью оторвался от прежней платформы, взлетел очень высоко, где нет никакой опоры", — объясняет специалист. После карьерного роста не осталось авторитетов, на которых можно положиться и прикрыться.

"А прикрывать свое решение чем-то внутренним, мотивированным, нужно. И именно поэтому появляются такие гадалки, колдуны, чародеи и т. п. Потому что человеку все равно нужно опираться на что-то более авторитетное, чем он сам, чтобы объяснить то или иное свое решение. Если это работа с институтами, церковь, научный руководитель, наставник — то есть какая-то социальная институция, в которой прописаны роли, там все понятно и субъективизма гораздо меньше. А когда находишься в состоянии быстрого поиска, то наделяешь авторитетом [кого-то] на основе чисто своих субъективных ощущений. И такое бывает очень часто", — резюмирует Ким.

Власть и магия: почему политики прибегают к эзотерике

Заместитель директора Института социальной и политической психологии НАПН Украины, психолог Светлана Чунихина указывает, что могли быть и другие причины. В частности, потому, что в политику идут люди, которых привлекает власть, а также тревожит перспектива ее потерять.

"Очарованные властью люди обычно стремятся управлять, но они готовы и подчиняться — главное, оставаться в этом кругу могущества и силы. Тем, кто "играет в престолы", должно быть знакомо беспокойство по поводу завоевания и удержания власти, и еще большее беспокойство — граничащее с фобией — по поводу перспективы ее потери. И хотя вероятность того, что власть в конечном итоге будет утрачена, приближается к 100%, мы можем вспомнить множество примеров того, как соблазненные властью люди готовы любым способом удержать неудержимое. Например, обратиться к услугам магов и гадалок", — говорит специалист.

Но есть и другая причина, почему политики, и не только украинские, могут увлекаться простыми решениями, "сгенерированными эзотерически". В частности, речь идет об авторитарных личностях, которые по своим характеристикам склонны к предрассудкам.

Вера в то, что судьба человека предопределена, ощутимо облегчает экзистенциальное бремя. Минус – ответственность, плюс – увлекательная игра в приметы и возможность что-то откорректировать с помощью правильно сделанного магического ритуала. Светлана Чухнихина, психолог

Психолог объясняет, что с собственными недостатками такие люди борются, приписывая недостатки другим: "Именно поэтому политики, прибегающие к магическим услугам для защиты своего статуса, состояния, благополучия, должности и т. п. от злых сил, с высокой вероятностью сами являются злой силой для кого-то. Они сами прилагали как скрытые, так и явные усилия, чтобы нанести вред соперникам".

Является ли Андрей Ермак такой личностью или почувствовал, что он в опасном положении — не столь важно, отмечает Чухнихина.

Важнее, что бывший глава Офиса президента – могущественное "не первое, но и не второе" лицо в Украине – не слишком искал решений там, где их стоило бы искать для воюющей страны – в солидарности, честном признании ошибок, открытых разговорах с обществом, что несет сверхтяжелое бремя войны, уважении к соотечественникам. За это и поплатился. И магия ему не помогла. Светлана Чухнихина, психолог

Заметим, что сам Андрей Ермак опровергает свое общение с гадалками или консультации относительно государственных должностей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что слухи об оккультных захватах Андрея Ермака подогрела бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Она рассказывала о куклах вуду и различных практиках, которым вроде бы прибегал Ермак. О подобных находках у экс главы ОП ранее заявлял блогер Лачен.