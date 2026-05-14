Может ли змея укусить человека после смерти: герпетолог дал неожиданный ответ

Как долго "живет" кусачий рефлекс у пресмыкающихся

С потеплением и появлением пресмыкающихся многие украинцы опасаются укусов ядовитых змей. При этом возникает вопрос: может ли отрубленная голова пресмыкающегося укусить и впрыснуть яд.

Ответ на это "Телеграф" дал герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак. По его словам, действительно в течение некоторого времени мышцы головы пресмыкающегося активны.

"Есть момент, когда мышцы работают, есть остаточное сокращение как под влиянием адреналина. И, да, в этот момент змея может укусить", — говорит специалист.

Он объясняет, что речь идет не о классическом укусе, как большинство представляет, а о рефлекторном сжатии челюсти. То есть, этот процесс мозг не контролирует, и укус по сути не является актом агрессии.

По данным американских специалистов, передает BBC, отрубленная глава змеи может укусить в течение часа. Именно столько времени "живет" кусачий рефлекс. Однако в этот период змея не контролирует количество яда, поэтому зубы могут впрыснуть все, что есть. То есть укус отрубленной головы змеи может быть в разы более опасным, чем живой.

К примеру, в 2018 году жителю США штата Техас ввели 26 доз противоядия после того, как его укусила отрубленная голова гремучей змеи. Мужчина сам убил пресмыкающегося, отрубив голову лопатой, но когда наклонился к ней, она его укусила.

