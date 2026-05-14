Боксер, победивший Усика и Уайлдера за несколько дней, выбрал неожиданную профессию

Спортсмен ни о чем не жалеет сейчас

Бывший итальянский боксер Клементе Руссо провел блестящую карьеру в любителях. На олимпийском турнире в Пекине итальянцу удалось победить будущих чемпионов мира по боксу в профи Александра Усика и Деонтея Уайлдера.

Что нужно знать

Руссо побеждал звезд бокса в любителях

Клементе не стал профессиональным боксером, выбрав карьеру в полиции Италии

Усик взял реванш у Руссо на Олимпиаде в Лондоне

Клементе дважды становился призером Олимпийских игр, однако волею судьбы так и не стал профессиональным боксером. Об этом сообщает foxsports.

Руссо добился больших успехов в любительском боксе, став двукратным чемпионом мира среди любителей и завоевав 2 олимпийских "серебра". Казалось, промоутеры захотят подписать итальянца любой ценой, однако от рискованного предложения Дона Кинга Клементе отказался, еще один вариант сорвался, ведь промоутер, которому Руссо пожал руку, попросту "пропал". Также боксер был близок к подписанию контракт с UFC (ММА), однако все сложилось иначе.

Бой Руссо - Усик на Олимпиаде 2008

Бой Руссо - Уайлдер на Олимпиаде 2008

Бой Руссо - Усик на Олимпиаде 2012

Вместо профессионального спорта итальянец остался в полиции на родине – стабильная карьера, которая позволила ему продолжать заниматься боксом. Вне ринга Руссо также стал телезвездой в Италии, участвуя в нескольких реалити-шоу вместе со своей женой. Сейчас 43-летний Руссо остается одной из тех боксерских историй, о которых часто задают вопрос: "А что, если бы…?". При этом сам спортсмен не стал бы менять ничего в своей карьере.

Никаких сожалений, я бы повторил всё это тысячу раз. На самом деле, я бы попытался изменить только одно: делать всё ещё лучше. Клементе Руссо

Как сейчас выглядит Клементе Руссо

Клементе Руссо/Фото: instagram.com/clementerussoofficial

Клементе Руссо/Фото: instagram.com/clementerussoofficial

Клементе Руссо/Фото: instagram.com/clementerussoofficial

Клементе Руссо/Фото: instagram.com/clementerussoofficial

Клементе Руссо/Фото: instagram.com/clementerussoofficial

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как Александр отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

По мнению букмекеров, "Кот" является безоговорочным фаворитом поединка против нидерландского кикбоксера Рико Верховена, такого же мнения придерживается ИИ. Добавим, что шоу Усик — Верховен покажут в Украине. Накануне стали известны гонорары Александра и Рико, а также все бои вечера бокса.

Напомним, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.