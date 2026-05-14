Путин готовится выйти из войны: в РДК озвучили единственные оставшиеся у него варианты

В Кремле уже готовят методички

Российский президент Владимир Путин хочет выйти из войны с Украиной, но ему все еще нужна "победа" и Донбасс. Впрочем, внутренняя ситуация в Кремле может измениться и повлиять на эти планы.

По словам "Вайса", у Путина глобально остаются два варианта. Первый — закончить войну с Украиной и перейти не только к плети, но и к прянику, ведь снимут определенную часть санкций, улучшится экономическая ситуация. Тогда недовольство можно будет устранить, вернувшись к социальному договору.

"Если Путин не будет заканчивать войну с Украиной (что очень вероятно), ему остается лишь затягивать гайки и ждать социального взрыва. Но! Если он выйдет победителем из этого противостояния — к примеру, подавляется какое-то восстание или заговор, — то он снимет самую активную верхушку своих оппонентов, и снова ситуация под крышкой котла будет достигать точки кипения. И все пойдет на новый круг", — говорит собеседник.

Представитель РДК объясняет, что такое уже было с Евгением Пригожиным. Его мятеж не продержался долго, а самого лидера ЧВК "Вагнер" фактически уничтожили. Похожая судьба может ожидать и других мятежников, если они не будут достаточно сильными.

"Администрация президента уже разрабатывает методички, как они будут говорить о победе над Украиной. Там полная "гойда": мы победили Украину, ЕС, НАТО. Это полная чушь, но они готовят почву для этого дискурса. Путин ждет момента, когда он сможет объявить эту войну хоть какой-то победой", — говорит "Вайс".

По его словам, Путин хочет выйти из войны, ведь ожидал, что Украина быстро сломается. Но он уже отдал очень многое для того, чтобы останавливаться сейчас. Для него ключевым вопросом остается Донбасс.

"И после того, как тем или иным способом будет урегулирован статус Донбасса, он будет готов вести какие-то переговоры. Возможно. Но опять же это невозможно предусмотреть, потому что он иррационален в принятии своих решений", — резюмирует представитель РДК.

