"Мы ждем": в РДК рассказали, что произойдет после смерти Путина в России

Для перемен нужна не только крепкая оппозиция

Смерти главы России Владимира Путина для демонтажа сейчас господствующего в государстве режима недостаточно. РФ нуждаться в полной перезагрузке, чтобы не вернулась диктатура.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политический представитель "Русского добровольческого корпуса" Петер "Вайс".

По словам "Вайса", режим России держится не только на Путине, поэтому недостаточно просто его убрать или убить. Ведь есть соответствующие институты, настроения общества, элита и политическая система.

"Режим может быть демонтирован только после смерти Путина и после того, как оппозиция (я предполагаю, что это будет вооруженная оппозиция), придет к власти. Потому что необходимо запустить полную перезагрузку институтов в РФ, иначе возможен приход другой диктатуры", — говорит собеседник.

Он добавляет, что, говоря о вооруженной оппозиции, речь идет прежде всего о "Русском добровольческом корпусе", который сейчас является единственной легитимной вооруженной оппозицией. Он может помочь России перезагрузиться в нужное время.

"Мы действительно ждем момента дестабилизации, который наступит в российском государстве, для того чтобы обеспечить переходный период. Мы участвуем в операциях по защите Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, но наше целеполагание лежит, естественно, в освобождении нашей Родины. Когда я говорю о демонтаже режима, я имею в виду, что мы заполним вакуум власти для обеспечения переходного периода в соответствии с нашей идеологической доктриной и политической программой", — объясняет представитель.

Отвечая на вопрос, что же будет делать корпус, когда появится возможность сбросить режим Путина, "Вайс" говорит: "РДК активно наращивает свои военные активы, набирается боевого опыта, чтобы каждый из нас был обстрелянным солдатом. Даже я, представитель политической ячейки, 20 месяцев провел в этом зоне боевых операций. Потому что каждый из нас должен быть готов. Кроме того, у нас большое количество поклонников и сочувствующих, которые до сих пор находятся в РФ. В решающий момент, я думаю, они смогут оказать посильное содействие. Однако более четкие планы я не буду оглашать, потому что счастье любит тишину".

