Найти 140 миллионов. Эксперты рассказали, ктo мoжет "выкупить" Ермака

Вокруг решения суда разгорелась дискуссия

После избрания меры пресечения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 140 млн грн залога возникает вполне логичный вопрос — окажется ли он за решеткой, или за него все же внесут указанную сумму.

Об этом "Телеграф" поговорил с экспертами. По их мнению, в таких делах нередко появляется ключевой вопрос — насколько тщательно проверяется происхождение денег и работают ли действительно проверки.

Кто такой Андрей Ермак - биография.

Деньги на залог найдутся, но…

Политолог Владимир Фесенко в комментарии "Телеграфу" отметил, что такой залог является одним из крупнейших в Украине за всю историю, но он также считает, что указанная сумма будет найдена.

"Потому что с Ермаком здесь другая история (чем дела Галущенко, Миронюка и Фурсенко, подозреваемых в хищении средств в "Энергоатоме". — Ред.) Я думаю, что здесь есть и деньги, и связи, и, скорее всего, это сработает. Я на другое обратил внимание. Когда речь идет о залоге, это более серьезная проблема. Это контроль, проверка денег, уходящих на залог. Это давняя проблема. Мне кажется, контроль, который осуществляет Финмониторинг, является чисто формальным. И уже много критики по другим делам, когда деньги приходят (как по Чернышеву в прошлом году) на оплату залога и возникают сомнения, что это за контора "Рога и копыта" может заплатить такие большие деньги. И вопросов почему-то не возникает", — комментирует ситуацию эксперт.

Он обращает внимание на то, что при внесении залога необходимо обращать внимание, откуда берутся деньги. Проводить проверки должны правоохранительные органы и СБУ, но, как говорит Фесенко, они нередко оказываются формальными. Кроме того, в данном случае есть большие претензии к проверке, которую осуществляет Финмониторинг.

"Здесь не важно, о ком идет речь. Большая или небольшая фигура. Когда большая фигура — больший резонанс. Потому нужно проверять, откуда деньги. Это важно и сегодня, и в будущем. Это проблема, когда нет реальной, четкой проверки происхождения этих денег. И это действительно раздражает людей. Я об этом говорил уже много лет, еще со времен Порошенко институт денежного залога, когда речь идет о делах по коррупции, вызывает большие сомнения. Потому что есть понимание, что можно откупиться коррупционными деньгами. А дальше, как они будут проведены, через какие фирмы, через каких людей. Поэтому требуется максимально тщательная проверка", — объясняет собеседник.

Андрей Ермак на суде.

Эксперт также приводит в пример ситуацию, когда банки блокировали счета родственников бывших народных депутатов из-за сомнительного происхождения тех или иных переводов или когда они платят большие суммы, но нет подтверждения, где они нашли эти деньги.

"А в данном случае – уголовное дело по коррупции. Я считаю, что здесь двойной-тройной контроль нужен. И надо спрашивать эту контору, которая платит, а откуда у вас такие большие деньги. Проверять эти деньги нужно. Так что это отдельно очень серьезная проблема, тоже вызывающая серьезные сомнения и подозрения", — подытожил он.

Ни дня в СИЗО?

Юрист Ростислав Кравец в комментарии "Телеграфу" поставил под сомнение решение о признании обоснованного подозрения и избрания меры пресечения в виде 140 млн залога. Согласно его мнению, сторона обвинения не предоставила убедительных материалов, которые могли бы подтвердить квалификацию дела по соответствующим статьям.

"Как мы видели, за два дня прокурор кроме какой-то гадалки, какой-то переписки, никаких доказательств того, что подтверждается статьей 209 (Легализация доходов, полученных преступным путем), что были какие-то доходы, была какая-то легализация с помощью схемы с комплексом "Династия", вообще не предоставил. Больше напоминали попытки унизить подозреваемого, найти наиболее грязные моменты в переписках, потом еще и после заседания пытались бросать в него яйцами, ну все это очень неприятно", — отметил он.

Говоря о размере залога, Кравец также поставил под сомнение механизм определения суммы залога.

"Тоже непонятно, каким образом устанавливает его сама прокуратура, каким образом ВАКС оценивает эти риски, потому что залог направлен в первую очередь на обеспечение того, чтобы лицо появлялось. Почему именно 140 миллионов, не 20 миллионов, не 3 миллиона, не 200 тысяч, это неясно", — объясняет юрист.

Однако Кравец полагает, что залог будет внесен сегодня же и его может внести юридическое лицо — как это уже было в похожих делах. Тут же собеседник объясняет, что обычно детально не проверяют, откуда у этого лица деньги, если они официально есть на счетах, уплачены налоги и нет санкций.Тогда банк просто проводит платеж.

"Я думаю, что сегодня залог будет внесен в полном объеме. И господин Ермак будет находиться на свободе с соответствующими обязанностями. В отличие от Чернышева, который все же день провел в СИЗО", — подытожил он.

Кто внес залог

Согласно информации "Схем", за Андрея Ермака уже внесли 14 500 666 гривен залога. Это три физических лица, взносы которых варьируются от 666 гривен до 8 миллионов гривен.

Наибольший взнос – 8 миллионов гривен – внесла Роза Тапанова, руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". По данным журналистов Bihus.Info, она была юристом в фирме, связанной с Ермаком — это "Международная юридическая компания", а после того как он возглавил Офис президента, якобы получила назначение в наблюдательный совет государственного "Сбербанка".

Адвокат и бывший партнер объединения Asters (ныне на сайте АО его нет) Сергей Свириба внес еще 6,5 миллионов. Весной прошлого года его супруга Инна Свириба должна была стать депутатом Верховной Рады по списку "Слуги народа", однако отказалась от мандата. По данным "УП", Свириба – одногруппник Андрея Ермака.

Также залог на сумму 666 гривен внес Григорий Гришкан, украинский актер, продюсер и общественный деятель. В комментарии "Схемам" он не сказал, почему решил внести залог за Ермака, но заявил, что готов лично рассказать "о своем поступке и будущем Украины".

Предыстория

11 мая Ермаку объявили подозрение из-за разворовывания средств на элитном строительстве в Киевской области. По части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины ему может грозить лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Известно, что 12 мая подозрение получило еще 6 человек, среди которых может быть Алексей Чернышев, занимавший должность вице-премьер-министра с 2024 по 2025 год, а также сбежавший бизнесмен Тимур Миндич. По данным следствия, в течение 2021-2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн грн путем возведения коттеджного городка в с. Козин в Киевской области.

В четверг, 14 мая, суд избрал меру пресечения экс-руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, фигурирующему в деле "Династия". Сумма залога составила 140 млн грн.

