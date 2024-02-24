В РФ пригрозили своим спортсменам, которые хотят на Олимпиаду

Россияне, похоже, не выступят на Олимпийских играх в Париже

Олимпийский комитет России (ОКР), который был отстранен Международным Олимпийским комитетом (МОК), намекнул российским спортсменам, что их участие на Олимпиаде-2024 в Париже нарушит российское законодательство.

Соответствующий комментарий ОКР приводит пресс-служба ОКР в telegram. В РФ утверждают, что МОК любыми способами хочет минимизировать число россиян на Играх, при этом ОКР в открытую говорит о том, что российские атлеты, если поедут на Олимпиаду, нарушат российское законодательство.

"Что касается отдельных спортсменов, которые по-прежнему готовы принять унизительные критерии возможного участия в Играх, то даже в их отношении МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных.

При этом согласие даже с текущими требованиями "соответствия" может привести к нарушению российского законодательства", — гласит сообщение.

Полное заявление ОКР

Напомним, в декабре 2023 года МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе – без гимна, флага и национальной символики. Кроме того, не смогут выступить на Играх представители командных видов спорта, а также атлеты, связанные с российскими силовыми ведомствами. Позднее стало известно, что МОК проведет дополнительную проверку российских атлетов, которые квалифицируются на ОИ.