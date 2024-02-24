У РФ погрожують своїм спортсменам, які хочуть на Олімпіаду

Росіяни, схоже, не виступлять на Олімпійських іграх у Парижі

Олімпійський комітет Росії (ОКР), який було усунуто Міжнародним Олімпійським комітетом (МОК), натякнув російським спортсменам, що їхня участь на Олімпіаді-2024 у Парижі порушить російське законодавство.

Відповідний коментар ОКР наводить пресслужба ОКР в telegram. У РФ стверджують, що МОК у будь-який спосіб хоче мінімізувати кількість росіян на Іграх, при цьому ОКР відкрито говорить про те, що російські атлети, якщо поїдуть на Олімпіаду, порушать російське законодавство.

"Що стосується окремих спортсменів, які, як і раніше, готові прийняти принизливі критерії можливої участі в Іграх, то навіть щодо них МОК робить всі зусилля для мінімізації числа запрошених.

При цьому згода навіть із поточними вимогами "відповідності" може призвести до порушення російського законодавства", — йдеться у повідомленні.

Повна заява ОКР

Нагадаємо, у грудні 2023 року МОК допустив російських спортсменів до Олімпіади в Парижі в нейтральному статусі – без гімну, прапора та національної символіки. Крім того, не зможуть виступити на Іграх представники командних видів спорту, а також атлети, пов’язані із російськими силовими відомствами. Згодом стало відомо, що МОК проведе додаткову перевірку російських атлетів, які кваліфікуються на ОІ.