Кровожадная "Зайка" из РФ призвала Европу образумиться, но лишь рассмешила сеть

Бывшая спортсменка хочет, чтобы Европа открыла двери для российских атлетов

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева ("Зайка") призвала европейцев снять "зомби-колпак" на фоне отстранения российских спортсменов от международных стартов. К слову, спортсменка поддерживает войну в Украине из-за чего ее даже назвали кровожадной.

Соответствующий комментарий Зайцевой приводит ТАСС. По мнению Ольги, РФ вернется в международный спорт после того, как Европа снимет "зомби-колпак".

"Я всегда верю в хорошее и надеюсь на то, что европейские умы образумятся, снимут свой "зомби-колпак" и пригласят всех российских спортсменов для участия в Олимпийских играх. Но если реально смотреть на вещи, то такого может и не быть, поэтому всем спортсменам хочу пожелать крепиться, смириться, мужаться и продолжать заниматься спортом в России.

Возможностей у нас много: проводится много соревнований, всегда есть призовой фонд, очень много работает детских секций, строятся много объектов. Наша страна развивается, у нас всегда будут сильные спортсмены, и когда случится чудо и мы поедем на международные старты, мы все равно будем самыми лучшими и сильными", – сказала Зайцева.

В сети лишь посмеялись над словами Зайцевой, которая получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. После Олимпиады в Сочи на пробирках с допинг-пробами Ольги были обнаружены царапины, а в одной из проб выявлен высокий уровень соли.

Ранее Зайцева активно агитировала граждан Рф идти на войну в Украине. Сама чемпионка ехать на фронт не хочет, хоть и является майором. В 2023 года экс-биатлонистка сравнила Путина с мамой.