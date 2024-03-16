Кровожерна "Зайка" з РФ закликала Європу схаменутися, але лише розсмішила мережу

Колишня спортсменка хоче, щоб Європа відчинила двері для російських атлетів

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Ольга Зайцева ("Зайка") закликала європейців зняти "зомбі-ковпак" на тлі відсторонення російських спортсменів від міжнародних стартів. До речі, спортсменка підтримує війну в Україні, через що її навіть назвали кровожерливою.

Відповідний коментар Зайцевої наводить ТАСС. На думку Ольги, РФ повернеться до міжнародного спорту після того, як Європа зніме "зомбі-ковпак".

"Я завжди вірю в хороше і сподіваюся на те, що європейські уми схаменуться, знімуть свій "зомбі-ковпак" і запросять усіх російських спортсменів для участі в Олімпійських іграх. Але якщо реально дивитися на речі, то такого може і не бути, тому всім спортсменам хочу побажати кріпитися, упокоритися, мужитися і продовжувати займатися спортом у Росії.

Можливостей у нас багато: проводиться багато змагань, завжди є призовий фонд, багато працює дитячих секцій, будуються багато об’єктів. Наша країна розвивається, у нас завжди будуть сильні спортсмени, і коли станеться диво і ми поїдемо на міжнародні старти, ми все одно будемо найкращими та сильнішими", – сказала Зайцева.

У мережі лише посміялися зі слів Зайцевої, яка отримала дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Після Олімпіади в Сочі на пробірках із допінг-пробами Ольги було виявлено подряпини, а в одній із проб виявлено високий рівень солі.

Раніше Зайцева активно агітувала громадян Росії йти на війну в Україні. Сама чемпіонка їхати на фронт не хоче, хоч і є майором. У 2023 році ексбіатлоністка порівняла Путіна з мамою.