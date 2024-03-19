Второй год без медалей: украинский биатлон достиг дна

Ведущие биатлонисты страны снова не смогли завоевать ни одной награды в гонках Кубка мира или ЧМ сезона 2023/24

В Канаде завершился последний этап Кубка мира сезона 2023/24 по биатлону, который стал, в прямом смысле слова "черным" для отечественной сборной. За девять этапов Кубка мира и чемпионат мира-2024 наша команда не завоевала ни единой награды.

Более того, это второй сезон подряд, когда наши биатлонисты остаются без наград в гонках Кубка мира или главного старта сезона — чемпионата мира. Если раньше нас "выручала" женская эстафета, то теперь, начиная с сезона 2022/23, и этот квартет, максимум, занимает 5-е место, что на этапах КМ, что на ЧМ.

Затянувшаяся смена поколений

Главной проблемой украинского биатлона является затянувшаяся смена поколений. Так сестры-близняшки Валентина и Вита Семерерко после золота Сочи-2014 в эстафете продолжили выступать, пусть и с переменным успехом, и мели на это полное право. Они продолжали периодически брать медали и в личных гонках, и в эстафетах. Но… Они продолжили выступать и после явно провальной Олимпиады в Пхенчхане-2018, когда уже результаты пошли на спад, и заявляли о своих претензиях на место в составе после Пекина-2022.

В ноябре 2022-го года, перед самым стартом сезона 2022/23 Вита Семеренко с явной обидой в голосе опровергла информацию о завершении карьеры. "Я остаюсь в спорте. Кравченко (тренер команды- Ред.) ни разу не позвонил по телефону и не спросил, как дела. Бог ему судья. А из команды за девять месяцев никто даже СМС не написал, не говоря о звонке. Только слухи пускают, что мы с мужем работали снайперами, где только не работали… Знаю на 100%, только фамилии говорить не буду. Я с командой не тренируюсь. Теперь на сборе в Сянках. Я тренируюсь с Григорием Шамраем", — заключила олимпийская чемпионка.

К чему все это, если в сезоне 2023/24 они к команде не имели никакого отношения? К тому что, с одной стороны, спортсменки, возможно, и занимали чье-то место в команде, более молодой и перспективной биатлонистки. А с другой, после того как спортсменок "ушли" из сборной, результаты команды стали совсем плохими. И если раньше это можно было списать на отсутствие опыта у нового поколения, то сейчас уже отчетливо видно, что ни у Кристины Дмитренко, ни у Анастасии Меркушиной, ни у, тем более, их более молодых коллег нет козырей в соперничестве со спортсменками Франции, Норвегии, Швеции, Германии, Италии и других ведущих стран мирового биатлона.

Перед следующей Олимпиадой Милан-2026 сестрам-близняшкам Валентине и Вите исполнится по 40 лет. Но, кажется, они бы и сейчас совсем не испортили картины в национальной команде.

В свою очередь, Елена Билосюк, которую широкий круг обывателей, не следящих постоянно за биатлоном, помнит под фамилией Пидгрушная – третья из квартета олимпийских чемпионок, приняла участие в ряде гонок сезона 2022/23, но уже в нынешнем сезоне 2023/24 не ввшла на спринтерскую гонку Кубка IBU по состоянию здоровья.

Не выше Топ-5

Как уже отмечалось, самым высоким место в этом сезоне может похвастаться женская эстафетная команда, дважды замыкавшая пятерку сильнейших – на одном из этапов Кубка мира и на чемпионате мира. Но там и участвуют до 20-ти команд. А вот в личных гонках, с участием сотни биатлонистов, попасть в Топ-10 уже было большое достижение. Так лучший результат сезона в украинской команде в целом показала Кристина Дмитренко, замкнувшая 8-ку сильнейших в индивидуальной гонке чемпионата мира. Она же выиграла единственную медаль Украины в этом сезоне – бронзу чемпионата Европы. Но, тут важно оговориться. В чемпионатах Европы, как и в Кубке IBU участвуют вторые составы сборных — дублеры, в отличие от Кубка мира, чемпионата мира или Олимпийских игр. И чемпионаты Европы никто всерьез не рассматривает.

Что касается других рекордов украинской сборной завершившегося сезона, то еще можно отметить 10-е место в спринте на последнем этапе КМ у Дмитрия Пидручного, несколько дней назад в Кэнморе (Канада). Ну и Анастасия Меркушина заняла 10-е место в гонке преследования этапа Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). А вот лучшим результатом самой молодой из наших олимпийских чемпионок Сочи-2014 Юлии Джимы является… 13-е место в масс-старте в итальянской Антхольц-Антерсельве.

Потеря квоты у мужчин

Наконец, результаты этого сезона не могли не сказаться на общих перспективах украинской сборной. И если женская команда "проскочила", заняв 9-е место и попав в Топ-10 лучших сборных мира – квота в пять спортсменов в каждой личной гонке на следующий сезон 2024/25 осталась, то мужская сборная Украины заняла 11-е место в итоговой таблице Кубка наций и лишилась квоты в пять человек. Теперь максимум 4 украинских спортсмена могут выходить на каждую личную гонку сезона.

При этом, украинские биатлонисты-мужчины не попали в Топ-10 ни в одной номинации – ни в личных гонках, ни в эстафетных, даже смешанных эстафетах. В отличие от женской команды, которая именно в зачете эстафет заняла 9-е место. Впрочем, в личных гонках картина у женской половины команды не менее печальная, но у прекрасной половины нашей команды остается хотя бы квота в пять спортсменок. А значит, больше шансов "для маневра" у тренеров и больше шансов у самих спортсменок, которые будут выходить на старт.

А ведь когда-то у нашей женской команды была максимальная квота в 6 спортсменок. Команда входила в Топ-5 сильнейших в мире, но потеряла место в элите по итогам сезона 2017/18. Кроме провальной Олимпиады в Пхенчхане, команда в том сезоне отказалась от выступлений на последнем этапе Кубка мира в Тюмени (Россия), что, в итоге, и стало решающим фактором. Украина в том сезоне заняла в Кубке наций 6-е место, отстав от норвежек на 135 пунктов — 5097 против 5232 очков. С тех пор наша женская команда потеряла максимальную квоту и в личных гонках от сборной может стартовать только 5 спортсменок.

Тогда же, кстати, мужская сборная Украины также потеряла квоту — с 5-ти биатлонистов до 4-х. Из-за пропуска украинцами этапа Кубка мира в России, наша сборная опустилась из топ-10 на 11-ю строчку. Но, впоследствии, мужская команда вернула себе квоту в 5 спортсменов. Теперь же, проведя полный сезон и не пропустив ни одного старта, вновь потеряла квоту, но уже по чисто спортивному принципу.

Более того, мужская сборная Украины в нынешнем сезоне потеряла и максимальную квоту биатлонистов — во втором по значимости Кубке IBU. По итогам нынешнего турнира, мужская команда заняла шестую строчку в Кубке наций и утратила квоту в шесть спортсменов. В следующем сезоне 2024/25 в составе сине-желтых на каждом этапе будет не более пяти биатлонистов. В свою очередь, женская команда завершила сезон Кубка IBU на 7-м месте. Это позволит украинкам сохранить квоту и выставлять пять биатлонисток в предстоящем сезоне.

"То, что сегодня есть, — оно не могло быть в этом сезоне лучше"

Бывший президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, с которым связаны все самые крупные успехи отечественного биатлона, делясь впечатлениями от выступления украинской сборной в сезоне 2023/24, отмечает: "Так случилось, что немножко разбалансирована команда. То, что сегодня есть, — оно не могло быть в этом сезоне лучше. Надо это все делать, выстраивать с нуля, потому что некоторые зазнались немножко, менять уже надо. Некоторые застоялись. Омолаживать, конечно, надо, по-новому начинать работу… Восстанавливать нашу биатлонную славу, результаты, подготовку, все остальное. Я думаю, справятся с этим".

А оценивая этот сезон по 10-балльной шкале, Брынзак отметил: "Для меня его трудно оценить. Для того, чтобы оценить, надо знать, что произошло, почему. Идет своим путем команда. Новое руководство, новые тренеры. Я думаю, справятся.

Я давал оценку, когда занимался этим. Как-то мне легче было давать оценку своей работы. А сейчас трудно сказать что-то. Сам переживаю, сам болею, сам смотрю, сам хочу, чтобы медали выигрывали. Но понимаю реалии наши сегодняшние. Надо исправлять, время для этого нужно. Так сразу это все не произойдет. Надо брать молодежь. Но это уже с прицелом на следующую Олимпиаду, на ближайшую уже трудно. А на следующую можно. Есть перспективные ребята, есть девушки неплохие. Если все будет нормально с подготовкой и микроклиматом в команде, психологическим состоянием, то можно снова команду формировать.