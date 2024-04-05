После избиения фанатами легенда "Динамо" остался без работы в Польше

Тренера уволили из "Заглембе" после неудачной серии матчей

Экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич покинул пост главного тренера польского клуба "Заглембе" Сосновец. Команда занимает последнее место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Польши, а в предыдущем туре была разгромлена в принципиальном матче против "Катовице", в котором тренер ввел ноу-хау, (0:4).

О расторжении контракта с тренером сообщает Трибуна. В самом клубе официально эту информацию еще не подтвердили.

По данным издания, из команды второго дивизиона Польши также ушел другой белорусский специалист Михаил Залевский, работавший спортивным директором. Контракты были разорваны по взаимному согласию сторон.

Хацкевич приступил к работе в "Заглембе" в январе 2024 года, подписав контракт до конца сезона. В шести матчах под его руководством "Заглембе" набрал лишь 2 очка (две ничьи при 4 поражениях), и замыкает турнирную таблицу второго дивизиона чемпионата Польши.

Ранее сообщалось, что тренера избила толпа разъяренных фанатов. Они пришли на тренировку команды и не сдержали эмоций.