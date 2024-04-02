Бывший тренер "Динамо" придумал ноу-хау в футболе (видео)

Тренер признал, что игроки сами определяли тактику на матч.

Экс-наставник киевского "Динамо", а ныне тренер польского "Заглембе" (Сосновец) Александр Хацкевич, который ранее заступился за игроков "Динамо", применил новаторский подход перед принципиальным матчем с "Катовице" в чемпионате Польши. В этой игре его команда проиграла со счетом 0:4.

После игры Хацкевич отметил ответственность за результат, которую должны нести футболисты вместе с тренером. А также заметил, что именно они являются главными в команде, сообщает Бомбардир.

"Футболисты сами определяли тактику на этот матч. Я не знаю, каким был план, потому что все это было за закрытыми дверями", — отметил тренер. Заявление Александра Хацкевича вызвало массу негативных эмоций у польских СМИ, экспертов и болельщиков.

Александр Хацкевич во время пресс-конференции

Отметим, что Александр Хацкевич возглавил аутсайдера второго по силе дивизиона Польши в начале года и до сих пор не одержал ни одной победы — 2 ничьи и 4 поражения в официальных матчах, а также 2 ничьи и 4 поражения в товарищеских встречах. На данный момент безвыигрышная серия "Заглембе" составляет уже 24 матча — 17 официальных игр и 7 товарищеских.

За 9 туров до конца чемпионата команда занимает последнее 18-е место в турнирной таблице лиги, отставая от "спасительной" 15 строчки на 12 очков.