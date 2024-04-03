Легенду "Динамо" избила толпа разъяренных фанатов в Польше

Во время тренировки "Заглембе" произошла экстренная ситуация

В среду, 3 апреля, группа футбольных фанатов ворвалась на тренировку команды "Заглембе" из города Сосновец. "Заглембе" ужасно выглядит в текущем сезоне Второго дивизиона чемпионата Польши, команда занимает последнее место в турнирной таблице. В предыдущем туре она была разгромлена в принципиальном матче против "Катовице", в котором тренер ввел ноу-хау, (0:4).

По информации портала Meczyki.pl, пострадал тренер команды Александар Хацкевич. Во время тренировки команды в среду произошла экстренная ситуация.

По информации издания, появилась группа болельщиков. Одним лишь "общением" с игроками дело не ограничилось. Александра Хачкевича ударили по лицу. Кроме того, белорусский специалист, по слухам, получил несколько ударов ногами. Эту информацию польскому изданию удалось подтвердить в самом клубе.

Отметим, что Александр Хацкевич возглавил аутсайдера второго по силе дивизиона Польши в начале года и до сих пор не одержал ни одной победы — 2 ничьи и 4 поражения в официальных матчах, а также 2 ничьи и 4 поражения в товарищеских встречах. На данный момент безвыигрышная серия "Заглембе" составляет уже 24 матча — 17 официальных игр и 7 товарищеских.

За 9 туров до конца чемпионата команда занимает последнее 18-е место в турнирной таблице лиги. "Заглембе" отстает от "спасительной" 15 строчки на 12 очков.

Ранее стало известно, что Александр Хацкевич, заступился за игроков киевского "Динамо".