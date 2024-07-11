Не помог даже побег из РФ: российских футболистов не пустили в европейскую страну

Четверым российским футболистам "Урарту" не выдали визы в Эстонию

Четыре российских игрока футбольного клуба "Урарту" (Ереван) не смогли получить визы для въезда в Эстонию перед матчем первого квалификационного раунда Лиги конференций против местного "Калева". Всего же, не смогут принять участие в игре шесть россиян, выступающих за команду.

Помимо четверых игроков, которых не пустили в Эстонию из-за визового вопроса, два футболиста отсутствуют по причине полученных травм. Об этом в своём телеграм-канале со ссылкой на главного тренера "Урарту" Дмитрия Гунько сообщает Иван Карпов.

Первый матч "Калев" — "Урарту" состоится в четверг, 11 июля и начнётся в 19:30 по Киеву. Ответный матч пройдет ровно через неделю, 18 июля.

Армянский футбольный клуб в прошлом сезоне-2023/24 занял 4-е место в турнире из 10 команд. Это позволило "Урарту" квалифицироваться в третий по значимости еврокубок.

Ранее в сезоне 2022/23 команда во второй раз в истории выиграла чемпионат Армении (впервые — в сезоне-2013/14). Также команда пять раз выигрывала Кубок Армении, в последний раз в сезоне 2017/18.

Ранее "Телеграф" сообщал что футболист Сагив Ехезкель оказался в эпицентре скандала между Турцией и Израилем.