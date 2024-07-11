Не допомогла навіть втеча з РФ: російських футболістів не пустили до європейської країни

Чотирьом російським футболістам "Урарту" не видали візи до Естонії

Чотири російські гравці футбольного клубу "Урарту" (Єреван) не змогли отримати візи для в’їзду до Естонії перед матчем першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти місцевого "Кальова". Усього у грі шість не зможуть взяти участь шість росіян, які виступають за команду,.

Крім чотирьох гравців, яких не пустили до Естонії через візове питання, два футболісти відсутні через отримані травми. Про це у своєму телеграм-каналі із посиланням на головного тренера "Урарту" Дмитра Гунька повідомляє Іван Карпов.

Перший матч "Калев" — "Урарту" відбудеться у четвер, 11 липня і почнеться о 19:30 за Києвом. Матч-відповідь пройде рівно за тиждень, 18 липня.

Вірменський футбольний клуб минулого сезону-2023/24 посів 4-е місце у турнірі з 10 команд. Це дозволило "Урарту" кваліфікуватися до третього за значущістю єврокубка.

Раніше у сезоні 2022/23 команда вдруге в історії виграла чемпіонат Вірменії (вперше – у сезоні-2013/14). Також команда п’ять разів вигравала Кубок Вірменії, востаннє у сезоні 2017/18.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що футболіст Сагів Єхезкель опинився в епіцентрі скандалу між Туреччиною та Ізраїлем.