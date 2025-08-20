"Маккаби" - "Динамо": букмекеры удивили прогнозом на матч Лиги Европы

Специалисты не видят явного фаворита в первой игре

В четверг, 21 августа, "Динамо" сыграет первый отборочный стыковой поединок Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 против израильского "Маккаби" Тель-Авив. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Маккаби" — "Динамо".

По мнению букмекеров, шансы команд в первой встрече равны. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики дают вероятность 37% на успех "Маккаби" в первой игре и 36% — на триумф "Динамо". Что касается 2-матчевого противостояния, то здесь дела обстоят иначе — киевляне небольшие фавориты. На выход Бело-синих в основной этап ЛЕ специалисты дают коэффициент 1,70 против 2,15 за "Маккаби".

Прогноз букмекеров на матч отбора Лиги Европы "Маккаби" — "Динамо"

Favbet: (победа "Маккаби" 2,65 — ничья 3,55 — победа "Динамо" 2,64)

William Hill: (2,50 — 3,25 — 2,50)

Bwin: (2,55 — 3,40 — 2,55)

Игра "Маккаби" — "Динамо" состоится на "ТСЦ Арене" в Бачко-Тополе (Сербия). Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда бесплатно смотреть этот матч в Украине. Ответная встреча состоится 28 августа в Люблине (Польша).

Напомним, в текущем сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы.

В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".