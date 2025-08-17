Украинец Забарный и россиянин Сафонов подружились в ПСЖ

Французские СМИ сообщают подробности отношений между украинцем и россиянином в сильнейшем футбольном клубе мира

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный и вратарь сборной РФ Матвей Сафонов якобы подружились во французском "Пари Сен-Жермен". Украинец присоединился к команде в августе, перейдя во французский клуб из английского "Борнмута".

О дружбе между украинцем и россиянином сообщает популярный instagram-паблик о ПСЖ Paris No Limit. По информации источника, игроки сдружились, а на матч за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма" летели вместе.

Они уже хорошие друзья в парижской раздевалке. Они летели бок о бок в самолёте на финал Суперкубка УЕФА. Paris No Limit

И Забарный, и Сафонов так и не сыграли в игре против "Тоттенхэма", украинец даже не попал в заявку на игру. Парижане добыли победу со счетом 2:2 (4:3 по пенальти). И россиянин, и украинец участвовали в церемонии награждения, на которой между ними произошел курьезный момент после того, как Илья поднял Кубок. К слову, капитан ПСЖ Маркиньос отдал свою медаль за победу на турнире Забарному.

Напомним, Забарный перешел во французский суперклуб, несмотря на наличие россиянина в составе парижан. Ожидалось, что Сафонов покинет ПСЖ после этого, однако россиянин не хочет уходить из клуба. Ранее сообщалось, сколько будет зарабатывать Илья в ПСЖ.