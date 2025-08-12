"Динамо" с позором покидает Лигу чемпионов, проиграв команде российского миллиардера (видео)

Бело-синие теперь попытаются зацепиться за Лигу Европы

Во вторник, 12 августа, киевское "Динамо" провело гостевой поединок с кипрским "Пафосом" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Первая игра завершилась минимальным поражением Бело-синих со счетом 0:1.

Встреча, которая состоялась на "Лимасол Арене" в одноименном городе, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Пафоса". Об этом сообщает "Телеграф".

Киевляне провалили дебют поединка, пропустив обидный гол на второй минуте. Счет в игре открыл Мислав Оршич, который воспользовался суматохой в штрафной Бело-синих. В начале второго тайма Жоау Коррея удвоил преимущество хозяев, расстреляв ворота Нещерета с близкой дистанции.

"Пафос" – "Динамо" – 2:0. Первый матч – 1:0.

Голы: Оршич (2), Коррея (55)

Предупреждения: Кина (90+4) – Ванат (40)

"Пафос": Неофитос, Пилеас (Сема, 85), Лукассен, Гольдар, Коррея (Жажа, 67), Шуньич, Танкович (Андерсон, 60), Пепе, Бруно, Оршич (Ланга, 85), Драгомир (Кина, 67).

"Динамо": Нещерет, Дубинчак (Вивчаренко, 46), Михавко, Попов (Биловар, 65), Тымчик, Шапаренко, Бражко, Буяльский (Герреро, 60), Кабаев (Пономаренко, 78), Ванат (Волошин, 78), Ярмоленко.

Статистика матча Пафос - Динамо

Добавим, что "Пафосом" владеет российский миллиардер, основатель сети продовольственных магазинов "Пятерочка" Сергей Ломакин. Также Ломакину принадлежат латвийская "Рига", подмосковная "Родина" и еще один кипрский клуб "Акритас".

Киевляне были фаворитами противостояния, однако дважды проиграли киприотам. К слову состав "Динамо" почти в 5 раз дороже, чем состав "Пафоса" (90,6 млн евро и 20,85 млн евро соответственно, — transfermarkt).

Полный видеообзор матча "Пафос" — "Динамо" будет доступен здесь позднее.

Таким образом, "Пафос" вышел в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары "Лех" (Польша)/"Црвена Звезда" (Сербия). "Динамо" вылетело в раунд плей-офф Лиги Европы, где проведет поединок с победителем пары "Маккаби" Тель-Авив — "Хамрун Спартанс".

Напомним, в новом сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0 и вышли на "Пафос". Кипрский клуб накануне выбил из турнира "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".