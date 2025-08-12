"Динамо" с позором покидает Лигу чемпионов, проиграв команде российского миллиардера (видео)
Бело-синие теперь попытаются зацепиться за Лигу Европы
Во вторник, 12 августа, киевское "Динамо" провело гостевой поединок с кипрским "Пафосом" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Первая игра завершилась минимальным поражением Бело-синих со счетом 0:1.
Встреча, которая состоялась на "Лимасол Арене" в одноименном городе, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Пафоса". Об этом сообщает "Телеграф".
Киевляне провалили дебют поединка, пропустив обидный гол на второй минуте. Счет в игре открыл Мислав Оршич, который воспользовался суматохой в штрафной Бело-синих. В начале второго тайма Жоау Коррея удвоил преимущество хозяев, расстреляв ворота Нещерета с близкой дистанции.
"Пафос" – "Динамо" – 2:0. Первый матч – 1:0.
Голы: Оршич (2), Коррея (55)
Предупреждения: Кина (90+4) – Ванат (40)
"Пафос": Неофитос, Пилеас (Сема, 85), Лукассен, Гольдар, Коррея (Жажа, 67), Шуньич, Танкович (Андерсон, 60), Пепе, Бруно, Оршич (Ланга, 85), Драгомир (Кина, 67).
"Динамо": Нещерет, Дубинчак (Вивчаренко, 46), Михавко, Попов (Биловар, 65), Тымчик, Шапаренко, Бражко, Буяльский (Герреро, 60), Кабаев (Пономаренко, 78), Ванат (Волошин, 78), Ярмоленко.
Добавим, что "Пафосом" владеет российский миллиардер, основатель сети продовольственных магазинов "Пятерочка" Сергей Ломакин. Также Ломакину принадлежат латвийская "Рига", подмосковная "Родина" и еще один кипрский клуб "Акритас".
Киевляне были фаворитами противостояния, однако дважды проиграли киприотам. К слову состав "Динамо" почти в 5 раз дороже, чем состав "Пафоса" (90,6 млн евро и 20,85 млн евро соответственно, — transfermarkt).
Полный видеообзор матча "Пафос" — "Динамо" будет доступен здесь позднее.
Таким образом, "Пафос" вышел в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары "Лех" (Польша)/"Црвена Звезда" (Сербия). "Динамо" вылетело в раунд плей-офф Лиги Европы, где проведет поединок с победителем пары "Маккаби" Тель-Авив — "Хамрун Спартанс".
Напомним, в новом сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0 и вышли на "Пафос". Кипрский клуб накануне выбил из турнира "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).
В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".