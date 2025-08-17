Арбитр стала звездой матча, защитив украинский язык на футболе (видео)

В мужском футболе такого не увидишь

В воскресенье, 17 августа, в Украине прошли несколько матчей чемпионата страны по футболу среди женщин сезона 2025/26. Игры третьего тура порадовали болельщиков не только большим количеством голов, но и необычным удалением.

Кроме того, рефери Анастасия Романюк стала настоящей звездой уик-энда. Арбитр матча сорвала аплодисменты трибун, отчитав футболистку за русский язык, передает "Телеграф".

В поединке 3-го тура "Колос" (Ковалевка) — "Систерс" (Одесса), который завершился со счетом 1:2, Романюк под занавес первого тайма показала желтую карточку футболистке "Систерс" Ірине Майбородиной за неспортивное поведение. В ситуацию вмешался тренер гостей Денис Колчин. Анастасия объяснила, почему предупредила подопечную Колчина, а также рассказала, что попросила футболистку общаться на украинском языке, ведь это чемпионат Украины. После этого последовали бурные аплодисменты от болельщиков, которые хорошо слышали разговор рефери с тренером.

Языком России мы тут не общаемся, ведь это чемпионат Украины. Желтая карточка за несогласие. И попросила игрока общаться на украинском языке. Это чемпионат Украины. Анастасия Романюк

Решение Романюк смотреть с 57:45

Напомним, в апреле в чемпионате Украины по футболу дебютировала известная украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Билодид. Ранее спортсменка подписала контракт с харьковским "Металлистом 1925".