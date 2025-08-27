"Динамо" — "Маккаби": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Бело-синие пытаются квалифицироваться во второй по силе еврокубок

В четверг, 28 августа, "Динамо" проведет второй матч против "Маккаби" Тель-Авив в рамках стыкового раунда отбора Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. В первой игре Бело-синие потерпели поражение со счетом 1:3.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Маккаби". Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру "Динамо" — "Маккаби" покажут "Київстар ТБ" и "2+2". Матч состоится в Люблине (Польша) на одноименной арене.

По мнению букмекеров, у "динамовцев" практически нет шансов на выход в основной этап Лиги Европы. По мнению специалистов, шансы киевлян пройти израильтян в ЛЕ оцениваются коэффициентом 6,00 (около 17%). А вот проход "Маккаби" аналитики считают очень вероятным событием — коэффициент 1,1 (около 90% при марже букмекеров в 7%). При этом вероятность победы Бело-синих во второй игре выше — коэффициент 2,23 против 3,00 за "Маккаби".

Отметим, победитель противостояния "Динамо" и "Маккаби" выйдет в основной этап Лиги Европы. Проигравший сыграет в основном этапе Лиги конференций.

Напомним, в текущем сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы.

В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".