"Динамо" опозорилось в Сербии и приблизилось к вылету из Лиги Европы (видео)

Бело-синие попытаются взять реванш в Польше

В четверг, 21 августа, "Динамо" в рамках стыкового раунда отбора Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 встретилось с "Маккаби" Тель-Авив. Накануне киевляне единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата Украины.

Встреча, проходившая на "ТСЦ Арене" в Бачка-Тополе (Сербия), завершилась со счетом 3:1 в пользу "Маккаби". Об этом сообщает "Телеграф".

Киевляне полностью провалили начало поединка. Номинальные хозяева могли сделать счет разгромным еще к 20-й минуте, однако ограничились лишь одним взятием ворот. На 8-й минуте Дор Перец с острого угла прошил Нещерета. Бело-синие стабилизировали ситуацию и сумели провести несколько опасных атак, одна из которых увенчалась голом — отличился Назар Волошин.

В начале второго тайма Константин Вивчаренко сыграл грубо против соперника, после чего арбитр удалил "динамовца". После этого Бело-синие посыпались и почти сразу хозяева забили победный гол — отметился Сагив Джезекель. Точку в игре поставил Дор Перец, оформивший дубль.

"Маккаби" – "Динамо" – 3:1

Голы: Перец (12, 69), Джезекель (58) – Волошин (32)

Предупреждения: Сиссоко (48), Белич (62) – Волошин (25), Михавко (91), Михайленко (96)

Удаление: Вивчаренко (50, грубая игра)

"Маккаби": Машпати, Ревиво, Асанте, Камара (Стоич, 89), Эйтор, Давида, Сиссоко (Ной, 89), Белич (Шахар, 67), Перец, Мадмон (Николаеску, 67), Джезекель (Абу-Фархи, 83).

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев, Шапаренко (Яцик, 90), Михайленко, Пихаленок (Попов, 55), Волошин (Кабаев, 74), Ванат (Герреро, 74), Ярмоленко (Бражко, 55).

Статистика матча Маккаби - Динамо

Полный видеообзор матча "Маккаби" — "Динамо":

Ответная игра между командами пройдет в Люблине (Польша) 28 августа. Победитель противостояния выйдет в основной этап ЛЕ, а проигравший сыграет в основном этапе Лиги конференций.

Напомним, в текущем сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы.

В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".