"Динамо" — "Маккаби": где и когда смотреть реванш за Лигу Европы

Бело-синие попытаются отыграться в "домашней" игре

В четверг, 28 августа, киевское "Динамо" сыграет с "Маккаби" Тель-Авив второй поединок в рамках стыкового раунда отбора Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. В первой встрече Бело-синие потерпели поражение в меньшинстве (1:3).

В прямом эфире в Украине игру "Динамо" — "Маккаби" покажут "Київстар ТБ" и "2+2". Об этом сообщает "Телеграф".

Матч "Динамо" — "Маккаби" состоится в Люблине (Польша) на одноименной арене, начало встречи в 21:00 по киевскому времени. Накануне "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах перед этим поединком.

Отметим, победитель противостояния "Динамо" и "Маккаби" выйдет в основной этап Лиги Европы. Проигравший сыграет в основном этапе Лиги конференций.

Напомним, в текущем сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы.

В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".