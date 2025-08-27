"Динамо" — "Маккабі": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Біло-сині намагаються кваліфікуватися у другій за силою єврокубок

У четвер, 28 серпня, "Динамо" проведе другий матч проти "Маккабі" Тель-Авів у рамках стикового раунду відбору Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26. У першій грі Біло-Сині зазнали поразки з рахунком 1:3.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Маккабі". Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу відбору до Ліги Європи "Динамо" — "Маккабі" (оновлюється)

Новини перед грою

Де дивитись матч "Динамо" — "Маккабі"

У прямому етері в Україні гру "Динамо" — "Маккабі" покажуть "Київстар ТБ" та "2+2". Матч відбудеться у Любліні (Польща) на однойменній арені.

Прогноз букмекерів на матч "Динамо" — "Маккабі"

На думку букмекерів, "динамівці" практично не мають шансів на вихід в основний етап Ліги Європи. На думку фахівців, шанси киян пройти ізраїльтян у ЛЄ оцінюються коефіцієнтом 6,00 (близько 17%). А ось прохід "Маккабі" аналітики вважають дуже імовірною подією — коефіцієнт 1,1 (близько 90% при маржі букмекерів 7%). При цьому ймовірність перемоги Біло-синіх у другій грі вища — коефіцієнт 2,23 проти 3,00 за Маккабі.

Повний відеоогляд матчу "Маккабі" — "Динамо" 3:1

Зазначимо, переможець протистояння "Динамо" та "Маккабі" вийде в основний етап Ліги Європи. Той, хто програє, зіграє в основному етапі Ліги конференцій.

Нагадаємо, цього сезону кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи.

У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".