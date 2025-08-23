"Динамо" - "Маккаби": букмекеры оценили вероятность реванша в Лиге Европы

Киевляне фавориты в ответной встрече, однако не в 2-матчевом противостоянии

В четверг, 28 августа, киевское "Динамо" попытается взять реванш у "Маккаби" Тель-Авив за обидное поражение (1:3) в первом поединке стыкового раунда отбора Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Маккаби".

По мнению букмекеров, у "динамовцев" практически нет шансов на выход в основной этап Лиги Европы. Об этом сообщает Favbet.

По мнению специалистов, шансы киевлян пройти израильтян в ЛЕ оцениваются коэффициентом 6,00 (около 17%). А вот проход "Маккаби" аналитики считают очень вероятным событием — коэффициент 1,1 (около 90% при марже букмекеров в 7%). При этом вероятность победы Бело-синих во второй игре выше — коэффициент 2,23 против 3,00 за "Маккаби".

Прогноз букмекеров на матч отбора Лиги Европы "Динамо" — "Маккаби"

Favbet: (победа "Динамо" 2,23 — ничья 3,50 — победа Маккаби 3,00)

Отметим, победитель противостояния "Динамо" и "Маккаби" выйдет в основной этап Лиги Европы. Проигравший сыграет в основном этапе Лиги конференций.

Напомним, в текущем сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы.

В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".