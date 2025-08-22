Шовковский выгнал Ярмоленко: в "Динамо" проблемы не только в Лиге Европы (видео)

Открою такой инсайд о конфликте главного тренера "Динамо" и вожака, лидера команды, Александра Шовковского и Андрея Ярмоленко. Этот эпизод, не попал в прессу. Наверное, прозвучит он впервые.

Произошло это между двух матчей с "Пафосом", когда команда играла поединок с "Рухом" во Львове и еще осталась там буквально на два, три дня. И на следующий же день после матча с "Рухом" была тренировка там же в Винниках. На этой тренировке Александр Шовковский не увидел должной отдачи, как ему показалось, от Андрея Ярмоленко. Он посреди тренировки сказал: "Андрей, если тебе что-то не нравится, ты можешь уйти, ты можешь покинуть тренировку, потому что меня это не устраивает".

Все там было гораздо жестче сказано, гораздо, так сказать, эмоциональнее, экспрессивнее со многими матами. Но если вот дословно, плюс-минус без запикиваний, то где-то оно так и было. Ярмоленко на это все не ответил ни словами, ни поступками. Он молча, безропотно, тихонько покинул тренировку, тренировочный процесс и пошел заниматься индивидуально.

Можно сделать заголовок, что Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки. Оно действительно так и было, если так посмотреть на эту ситуацию.