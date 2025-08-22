Шовковский выгнал Ярмоленко: в "Динамо" проблемы не только в Лиге Европы (видео)
Инцидент произошел после матча с "Рухом"
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский выгнал с тренировки лидера команды Андрея Ярмоленко. Это произошло между двумя играми с "Пафосом" в отборе Лиги чемпионов.
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас на YouTube-канале BurBuzz. По его словам, конфликт уже исчерпан, правда, определенный осадок ситуация оставила и повлияла на микроклимат в стане Бело-синих.
Открою такой инсайд о конфликте главного тренера "Динамо" и вожака, лидера команды, Александра Шовковского и Андрея Ярмоленко. Этот эпизод, не попал в прессу. Наверное, прозвучит он впервые.
Произошло это между двух матчей с "Пафосом", когда команда играла поединок с "Рухом" во Львове и еще осталась там буквально на два, три дня. И на следующий же день после матча с "Рухом" была тренировка там же в Винниках. На этой тренировке Александр Шовковский не увидел должной отдачи, как ему показалось, от Андрея Ярмоленко. Он посреди тренировки сказал: "Андрей, если тебе что-то не нравится, ты можешь уйти, ты можешь покинуть тренировку, потому что меня это не устраивает".
Все там было гораздо жестче сказано, гораздо, так сказать, эмоциональнее, экспрессивнее со многими матами. Но если вот дословно, плюс-минус без запикиваний, то где-то оно так и было. Ярмоленко на это все не ответил ни словами, ни поступками. Он молча, безропотно, тихонько покинул тренировку, тренировочный процесс и пошел заниматься индивидуально.
Можно сделать заголовок, что Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки. Оно действительно так и было, если так посмотреть на эту ситуацию.
Напомним, в текущем сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы. В первой игре квалификации ЛЕ "динамовцы" уступили "Маккаби" (1:3). Ответная игра между командами запланирована в Люблине (Польша) на 28 августа.
В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".