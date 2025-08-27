"Серветт" — "Шахтер": онлайн голов в матче Лиги конференций

Горняки борются за место в еврокубках

В четверг, 28 августа, "Шахтер" и "Серветт" сыграют второй поединок в рамках стыкового раунда отбора Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. В первой игре команды сыграли вничью (1:1).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию голов в матче "Серветт" — "Шахтер". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн голов в матче "Серветт" — "Шахтер" (обновляется)

Новости перед игрой

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч "Серветт" — "Шахтер". Добавим, что Горняки являются безоговорочными фаворитами противостояния.

Отметим, победитель противостояния "Шахтера" и "Серветта" выйдет в основной этап Лиги конференций. Проигравший покинет еврокубки.

Напомним "Шахтер" стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В первом поединке против "Серветта" Горняки и швейцарцы победителя не выявили (1:1).

"Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию Лиги Европы 2025/26.