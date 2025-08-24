"Серветт" — "Шахтер": где и когда смотреть матч за выход в Лигу конференций

Донецкий клуб находится в шаге от основного этапа третьего по силе еврокубка

В четверг, 28 августа, "Шахтер" сыграет с "Серветтом" второй поединок в рамках стыкового раунда отбора Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию голов в матче "Серветт" — "Шахтер".

В прямом эфире в Украине матч "Серветт" — "Шахтер" покажет канал UPL.TV. Об этом сообщает пресс-служба Горняков.

Канал "УПЛ ТБ" доступен в кабельных сетях и на ОТТ-платформах. Игра состоится в Женеве (Швейцария) на "Стад-де-Женев", начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, победитель противостояния "Шахтера" и "Серветта" выйдет в основной этап Лиги конференций. Проигравший покинет еврокубки. Накануне "Телеграф" делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним "Шахтер" стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В первом поединке против "Серветта" Горняки и швейцарцы победителя не выявили (1:1).

"Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию Лиги Европы 2025/26.