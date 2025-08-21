"Шахтер" не сумел победить "Серветт" в Лиге конференций (видео)

Горняки не сумели победить швейцарскую команду

В четверг, 21 августа, "Шахтер" сыграл первый матч с "Серветтом" из Швейцарии в рамках стыкового раунда отбора Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Накануне дончане обыграли "Верес" в чемпионате Украины.

Встреча, проходившая в Кракове (Польша) на стадионе "Мейски", завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Горняки провели неплохой первый тайм, однако главной проблемой команды стала реализация и невнимательность футболистов во время стандартов. Именно после подачи с углового дончане пропустили уже в дебюте поединка. Антони Барон навесил, а Ламин Фомба без сопротивления защитников переправил мяч в сетку ворот.

Во втором тайме Горняки продолжили давление и это принесло свои плоды. На 72-й минуте матча Валерий Бондарь после подачи с углового сравнял счет.

"Шахтер" – "Серветт" — 1:1

Голы: Бондарь, 72 – Фомба, 8

Предупреждения: Винисиус, 59 – Нжо, 59

"Шахтер": Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон Гомес, Педриньо да Силва (Лукас, 77) – Невертон (Кевин, 46), Элиас (Бондаренко, 65), Алиссон.

"Серветт": Малль – Мазику, Барон, Бронн, Срджанович – Нжо, Фомба, Конья, Стеванович (Маньин, 84) – Антунес (Джеллоу, 46, Моранди, 84), Варела (Мраз, 77).

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Серветт":

Напомним "Шахтер" стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций.

"Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию Лиги Европы 2025/26.