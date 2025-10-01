В "Динамо" рассекретили бюджет клуба и счета за коммуналку

У нас все прозрачно. Мы же регулярно представляем отчетность. У нас уже 2024 год полностью закрыт финансово. Мы дадим вам конкретные цифры.

За прошлый год клуб понес расходы на 1,6 млрд грн, что соответствует 36,5 млн евро. С этой суммы только налогов, связанных с выплатой зарплаты, было уплачено на общую сумму 212 млн. грн. (4,86 млн евро) и 17 млн ​​грн (390 тысяч евро) других налогов, из которых большая часть – налоги на землю. У нас три объекта на больших земельных участках.

А также 32,6 млн грн (761 тысяча евро) коммунальных платежей – газ, электричество, вода. И практически 155 млн грн (3,53 млн евро) расходов на участие команд в соревнованиях и тренировочных сборах. Это выезды, заявочные сборы, оплата арбитража, аренда стадионов, перелеты команды. То есть это колоссальные издержки.

При этом сумма расходов за 8 месяцев 2025 года у нас уже превышает 1 млрд гривен (22,3 млн евро), из которых только налогов на 191 млн грн (4,15 млн евро) и более 50 млн грн (1,1 млн евро) коммунальных платежей.

То есть, бюджет клуба составляет в среднем 35-40 млн евро в год. Это без учета возможных затрат на трансферы и существенной модернизации инфраструктуры.