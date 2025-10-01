В "Динамо" рассекретили бюджет клуба и счета за коммуналку
-
-
Бело-синие тратят огромные деньги на содержание клуба
Генеральный директор "Динамо" Дмитрий Бриф рассказал о расходах Бело-синих. По его словам, бюджет киевского клуба составляет до 40 млн евро в год (около 2 млрд грн).
Что нужно знать
- Бюджет "Динамо" составляет 35-40 млн евро в год
- В 2024 году Бело-синие заплатили за коммуналку 32,6 млн грн
- Киевский клуб потратил больше 1 млрд грн в 2025 году
Соответствующий комментарий Брифа приводит Tribuna.com. Он отметил, что столичный клуб в прошлом году заплатил 32,6 млн. грн за "коммуналку".
У нас все прозрачно. Мы же регулярно представляем отчетность. У нас уже 2024 год полностью закрыт финансово. Мы дадим вам конкретные цифры.
За прошлый год клуб понес расходы на 1,6 млрд грн, что соответствует 36,5 млн евро. С этой суммы только налогов, связанных с выплатой зарплаты, было уплачено на общую сумму 212 млн. грн. (4,86 млн евро) и 17 млн грн (390 тысяч евро) других налогов, из которых большая часть – налоги на землю. У нас три объекта на больших земельных участках.
А также 32,6 млн грн (761 тысяча евро) коммунальных платежей – газ, электричество, вода. И практически 155 млн грн (3,53 млн евро) расходов на участие команд в соревнованиях и тренировочных сборах. Это выезды, заявочные сборы, оплата арбитража, аренда стадионов, перелеты команды. То есть это колоссальные издержки.
При этом сумма расходов за 8 месяцев 2025 года у нас уже превышает 1 млрд гривен (22,3 млн евро), из которых только налогов на 191 млн грн (4,15 млн евро) и более 50 млн грн (1,1 млн евро) коммунальных платежей.
То есть, бюджет клуба составляет в среднем 35-40 млн евро в год. Это без учета возможных затрат на трансферы и существенной модернизации инфраструктуры.
Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отборочного еврокубкового турнира попало в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке. К слову, уже 2 октября киевлянам предстоит сыграть свой первый матч в ЛК против "Кристалл Пэлас". Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть эту встречу в Украине, а также, кто фаворит поединка.
В чемпионате Украины киевляне находятся на второй позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".