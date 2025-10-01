"Динамо" - "Кристал Пэлас": букмекеры оценили шансы команд в Лиге конференций

Букмекеры не верят в успешный старт киевлян в 3-м по силе еврокубке

В четверг, 2 октября, чемпионы Украины начнут свой путь в основном этапе Лиги Конференций УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Кристал Пэлас".

Что нужно знать

"Динамо" принимает "Кристал Пэлас" в Польше

Букмекеры считают киевлян аутсайдерами

Соперник Бело-синих на днях обыграл "Ливерпуль" в АПЛ

По мнению букмекеров, киевляне являются безнадежными аутсайдерами встречи. Об этом сообщает Favbet.

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Динамо" — "Кристал Пэлас":

Favbet: (победа "Динамо" 5,40 — ничья 4,40 — победа "Кристал Пэлас" 1,60)

William Hill: (5,00 — 3,90 — 1,60)

Bwin: (5,00 — 3,80 — 1,58)

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отборочного еврокубкового турнира попало в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке.

В чемпионате Украины киевляне находятся на второй позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".