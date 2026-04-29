У невесты Роналду нашелся двойник: очень горячая (фото)

Девушка невероятно похожа на Джорджину

Мать-одиночка с тремя детьми Виктория из Барселоны (Испания) в одночасье стала интернет-сенсацией благодаря своему сходству с Джорджиной Родригес, невестой известного португальского футболиста Криштиану Роналду. Незнакомцы частенько путают ее с возлюбленной форварда "Аль-Насра".

Что нужно знать

Виктория очень похожа на Джорджину

Девушка получала предложения от известных футболистов и шейхов

Двойник Родригес мечтает о собственном реалити-шоу

Девушка в декабре 2025 года завела соцсети и вмиг стала популярной. За месяц Виктория набрала 80 000 подписчиков на видео-платформе и несколько тысяч в Instagram, сообщает whatsthejam.

Виктория настолько похожа на Джорджину, что ей пришлось публиковать видео без макияжа, чтобы доказать, что она настоящая, а не "фильтры или искусственный интеллект". Кроме того, 34-летняя мать-одиночка признается, что что ее образ жизни не такой гламурный, как у ее известного двойника.

Я стала старше и беднее, но по-прежнему счастлива! Виктория

Виктория живет вблизи Барселоны в Камбрильсе со своими двумя сыновьями и дочерью. Старшему сыну 16 лет, среднему — 9, а младшей дочери 8. Женщина работает административным помощником и специалистом по охране труда и технике безопасности, однако имеет хорошие перспективы стать успешным инфлюэнсером.

Она призналась, что получала самые смелые предложения от известных футболистов и шейхов, а на улице у нее спрашивают, как дела у Роналду. Девушка далека от футбола и следит лишь за играми своего сына. Виктория мечтает запустить собственное реалити-шоу и создать собственный модный бренд.

Как выглядит Виктория

Виктория - двойник Джорджины Родригес/Фото: instagram.com/victoria_cc7

Как выглядит Джорджина Родригес

Джорджина Родригес/Фото: instagram.com/georginagio

Отметим, Родригес и Роналду состоят в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает пятерых детей, двоих (дочери Алана Мартина и Белла Эмеральда) родила Джорджина. В августе 2025 года Криштиану сделал своей любимой предложение. Ранее сообщалось, что Роналду и Родригес имеют соглашение насчет потенциального развода. Расставание с невестой может очень дорого обойтись футболисту.