Кассир в "АТБ" не имеет права этого делать: как при оплате товара не остаться в дураках

За неправильную сдачу можно обратиться к администрации магазина

Отсутствие мелочи для сдачи у кассира "АТБ" не является проблемой покупателя. Если автоматическая система сама не округлила неровную сумму, то сотрудник магазина не имеет права делать этого самостоятельно.

Это в комментарии "Телеграфу" объяснил сотрудник поддержки "АТБ". По его словам, кассир не может округлить сумму чека в пользу магазина (например, вместо 50 копеек сдачи их списать), если у него "нет мелочей в кассе".

Подобные расчеты обычно округляет сама касса, однако, если в чеке указана финальная сумма с копейками, то продавец обязан выдать сдачу.

"Сумма округляется автоматически, но если указано, что там должно быть еще 50 коп. кассир самостоятельно их округлить до целого числа в пользу магазина не может. Если вам неправильно выдали сдачу, рекомендуем обратиться в администрацию магазина", — отметил сотрудник поддержки.

Напомним, ранее мы писали о том, в чем отличия между "синими" и "черными" "АТБ". Хотя на первый взгляд, кажется, что разница лишь в цвете фасада, на самом деле между ними есть несколько основных особенностей.