Не переплачивайте. Работник "АТБ" раскрыл секрет, как покупать товар дешевле, когда акция не действует

Этот способ подойдет для любого товара

Многие покупатели сталкивались с тем, что на ценнике в супермаркете "АТБ" одна цена, а на кассе — другая. Это вызывает вопрос: как купить товар по более низкой цене и возможно ли это.

"Телеграф" обратился к сотруднику сети, чтобы получить ответы. По словам собеседника, в большинстве такие вопросы касаются именно акционных товаров.

"Часто с утра, когда не успели поменять ценники, люди берут что-то, а на кассе цена выше. Внимательные покупатели замечают это и отказываются от товара или покупают по цене кассы", — говорит работник "АТБ".

Однако, по словам источника, покупатели имеют право купить товар по цене, которая указана на ценнике. Даже если срок действия акции уже истек.

"Надо просто сказать на кассе, что хотите купить товары по цене, указанной на ценнике. У нас были случаи в магазине, когда женщина взяла шоколадку с одного стенда, где были акционные ценники, а на другом новые — ей пробили товар по старой ценной", — говорит сотрудник "АТБ".

По его словам, об этом "лайфхаке" знают не все покупатели, поэтому могут переплачивать. Но по правилам "АТБ" покупатель может настаивать на продаже товара по цене ценника, а не кассы. Кроме того, даже если после расчета в чеке заметили, что товар пробит не по акции, можно потребовать вернуть средства частично или полностью с отказом от товара.

"Это правило работает непосредственно возле кассы. Ведь администрации или охраннику нужно сразу проверить ценник, чтобы убедиться в ошибке, а потом уже разбираться с денежными средствами", — добавляет собеседник.

Кроме того, источник рассказывает, что в большинстве сетей "АТБ" разница между ценой ценника и кассы возвращается не со счета супермаркета, а из кармана руководителя магазина. Поскольку фактически проблема возникла из-за несвоевременной переоценки товара, за что несет ответственность руководство.

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