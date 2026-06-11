Номер на "Киевстар" скоро не удастся пополнить двумя способами: что поменяется

Остается несколько альтернатив

Оператор мобильной связи "Киевстар" с июля изменяет правила пополнения счета. Так, исчезнут два устаревших варианта.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за неактуальности некоторых способов пополнения.

Известно, что с 1 июля исчезнет возможность пополнять с помощью услуги "Мобильный Платеж":

или через комбинацию *134#;

или через голосовое меню по номеру 899.

"Абоненты выбирают для пополнения доступные современные цифровые сервисы", — говорят в "Киевстаре", аргументируя изменения.

Сообщение Киевстара

Какие способы пополнения останутся

С июля пополнить счет без комиссии можно будет:

в приложении "Мой Киевстар";

с помощью других доступных платежных сервисов и банковских приложений – Приват24, monobank, Ощадбанк и т.д.

Киевстар изменяет правила пополнения счетов

Отметим, что ’’Киевстар’’ предлагает несколько тарифов, цена на которые зависит от объема предоставляемых услуг – количества гигабайтов мобильного интернета и минут на другие сети и за рубеж, а также при переходе от других операторов первые месяцы (в некоторых случаях – 1 год), как правило, цена при пополнении ниже стандартной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с середины июня "Киевстар" планирует отключить 3G в нескольких регионах.