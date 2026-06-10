"Мы пытались много раз": стоит ли Зеленскому послушать Польшу и переименовать подразделение ССО

Холод между странами может подтолкнуть Киев к важному решению

Польша хочет, чтобы Украина изменила название подразделения ССО "Героев УПА", однако уступки со стороны Киева могут вызвать новые требования Варшавы. По мнению опрошенных "Телеграфом" экспертов, попытки исторического примирения исчерпали себя.

Для понимания ситуации:

Как сообщает польское издание Wirtualna Polska, Киев якобы рассматривает возможность уступок, в том числе изменение спорного названия подразделения, связанного с УПА. Эта тема обсуждалась во время переговоров украинской делегации в Варшаве. Окончательное решение по этому вопросу остается за президентом Владимиром Зеленским.

Украина и Польша по-разному трактуют общую историю

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в комментарии "Телеграфу" акцентирует, что у Украины и Польши разное толкование общих исторических периодов.

"Это не первый запрос польской стороны на пересмотр определенных нарративов исторической памяти в Украине. Им не нравится Богдан Хмельницкий, им не нравятся фигуранты нашей истории, которую мы считаем героической. У нас разное толкование общих исторических периодов, когда мы откровенно враждовали. Следует ли нам каждый раз лихорадочно реагировать и переименовывать или корректировать свой исторический нарратив, когда этого требует польская сторона? Для сохранения украино-польских отношений, как по мне, во всем есть предел", — говорит собеседник.

Разногласия Украины и Польши. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Он добавил, что в развязанной Россией войне Украина ведет борьбу за существование нации и активно формирует собственную национальную идентичность, историческую память и собственный национальный освободительный миф. Поэтому особое внимание уделяется тем историческим деятелям, которых считают борцами за независимость страны с точки зрения нынешних идеологических ориентаций. С другой стороны, Польша сама проходит процесс борьбы за субъектность и идентичность в рамках обанкротившейся мультикультурной политики Европейского Союза. И она противится попыткам размыть их польскую идентичность. А это также подразумевает апелляцию к собственному историческому мифу.

"У наших мифов нет точки соприкосновения, достаточной для того, чтобы "перевернуть страницу". Хотя мы предпринимали неоднократно такую ​​попытку. В частности, я участвовал в работе как эксперт в попытках президента Кучмы "перевернуть страницу" отношений с поляками, когда мы извинялись, открывали мемориал "Орлятам" во Львове и проводили эксгумацию жертв Волынской трагедии. Такие действия происходили и в Польше, где [1943-1945 гг.] произошел геноцид украинского населения. Польша извинялась за операцию "Висла". Также украинцы извинялись за Волынскую трагедию. И это был симметричный процесс. Он не предполагал существования какого-либо исторического нарратива. Напротив, мы к этому подходили с научной точки зрения. Была создана рабочая группа историков, которые под руководством профессора Кульчицкого наработали 20 томов всеобщей истории, где у нас происходило приближение двух исторических нарративов, где пытались демистифицировать и демифологизировать исторические периоды нашей общей истории", — объясняет Кулик.

Виталий Кулик. Фото: facebook.com/vitalii.kulik

Собеседник напомнил, что раньше и в Украине и в Польше была поддержка исторического примирения. Тогда большим авторитетом пользовались польские интеллектуалы и бывшие участники демократического движения, которые выступали за диалог между двумя народами. Но с тех пор ситуация изменилась — Польша стала уже иной, чем та, что была в 1990-х и в начале "нулевых" лет. А Украина оказалась в условиях полномасштабной войны.

По его мнению, на сегодняшний день в польском обществе уже нет такого сильного запроса на примирение. При этом, история остается орудием. Для Украины — чтобы выжить в войне против России, а Польше – чтобы сохранить свою субъектность. Поэтому она не может быть полностью деполитизирована.

"Я не исключаю, что для Зеленского не является ценностной вещью наименования подразделения ССО. И вполне допускаю, что со временем, исподтишка, непублично изменится название и об этом как-то донесут польской стороне, чтобы снять остроту вопроса. А может быть, не сделают этого. Потому что если мы здесь уступим, могут быть требования и другие, которые польская сторона будет пытаться опубликовать и требовать. Зеленский в 2019 году так и сделал бы. А в 2026-м – это не тот Зеленский. Потому мы обречены на конкурирование двух исторических легенд. Мозг "взрывается" у значительно большей части польского общества, чем украинского. Ибо для Польши [украинский вопрос] более важен. Может, в чем-то и следует уступать, но я не уверен, что это произойдет в этом случае", — подытожил Кулик.

От "не беспокоило" до скандала

Директор Института мировой политики, журналист и историк Евгений Магда в комментарии "Телеграфу" напомнил о ситуации с присвоением почетных наименований украинским военным подразделениям и безразличной реакции на это в Польше.

"Есть один любопытный и пикантный момент. В июле 25-го года 31-й бригаде было присвоено почетное наименование Леонида Ступницкого. Это начальник штаба у Клима Савура (украинский военный деятель, член ОУН, полковник УПА, рыцарь Золотого Креста Заслуги и Золотого Креста боевой заслуги 1 класса (посмертно) — Ред.). И тогда это поляков как-то не беспокоило", — анализирует эксперт.

Евгений Магда

Но сейчас, как подметил Магда, было заявлено, что присвоение почетного наименования героев УПА – это антиукраинский шаг. При этом, польская сторона хочет, чтобы Украина меняла названия.

"Разумеется, если Украина что-нибудь изменит, это будет только первый шаг. Поэтому я думаю, что, во-первых, законодательство это никак не позволяет, во-вторых, никто ничего менять не будет", — резюмирует собеседник.

Почему негодует Польша — предыстория

В конце мая Зеленский издал указ №440/2026, которым Отдельному центру специальных операций Север ССО ВСУ было присвоено почетное наименование в честь Героев УПА. Это сделано "в целях восстановления исторических традиций национальной армии". Польская сторона в свою очередь выразила протест против решения Зеленского и объяснила, что оно болезненно для поляков. Они крайне негативно относятся к УПА преимущественно из-за Волынской трагедии 1943–1944 годов, которая в Польше официально признана геноцидом польского гражданского населения.

После соответствующего указа президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Эту высшую награду Польши в апреле 2023 года Зеленскому вручил предшественник Навроцкого Анджей Дуда.

Орден Белого орла – самая высокая награда Польши. Фото: president.gov.ua

Тем временем Дуда заявил, что награда Зеленскому была вручена в другое время и при других обстоятельствах. Он добавил, что решение о возможном отзыве ордена принадлежит президенту Каролю Навроцкому. Однако экс-президент Польши надеется, что при принятии решения будут учтены все обстоятельства.

6 июня глава Офиса президент Кирилл Буданов совершил незапланированный визит в Польшу, чтобы провести ряд встреч с представителями польских властей. Буданову во время его визита предложили изменить название подразделения ССО, которому присвоили почетное наименование в честь Героев УПА. Как один из вариантов рассматривают ссылки в названии подразделения ССО исключительно на тех членов УПА, которые воевали против Советского Союза. Окончательное решение должен принять президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает Wiadomosci, вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский намеренно не изменил своих планов и не встретился с украинской делегацией. Только заместитель министра иностранных дел Марцин Босацкий встретился с Кириллом Будановым, Ириной Верещук и Сергеем Кислицей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о скандальных моментах биографии президента Польши Кароля Навроцкого. Еще 15 лет назад он был охранником и сутенером.