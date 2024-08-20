Роналду потеряет целое состояние в случае расставания с невестой

Пара воспитывает пятерых детей

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду и супермодель Джорджина Родригес имеют соглашение насчет потенциального развода. К слову, летом КриРо сыграл, похоже, на своем последнем крупном международном турнире — Евро-2024.

Об этом сообщает Bild. По информации источника, развод с невестой может очень дорого обойтись футболисту.

Португалец и испанка заключили данное соглашение после рождения их первого ребенка (дочь Алана Мартина). Сообщается, что Родригес получит виллу в Мадриде (950 кв. м.), если Криштиану бросит ее. Кроме того, португалец будет присылать ей по 100 тысяч евро ежемесячно.

Роналду и Родригес воспитывают пятерых детей. У Криштиану также есть сын Криштиану-младший (мать неизвестна общественности), близнецы Ева и Матео, которых родила суррогатная мать и дочь Белла Эмеральда, которую родила Джорджина. Состояние футболиста оценивают примерно в 650 миллионов евро. В Саудовской Аравии форвард получает около 200 миллионов евро в год.

Напомним, Криштиану провалился на Евро-2024, после чего подвергся огромной критике со стороны болельщиков. При этом Роналду был самым популярным игроком среди болельщиков на ЧЕ-2024.