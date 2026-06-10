Похолодание до +7, град и дожди: когда в Украине ухудшится погода
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Ночная температура может опускаться всего до +7 градусов
В ближайшие дни в Украину нагрянет непогода. Летняя жара вместе с солнцем сменятся похолоданием, дождями, грозами и градом. Температура воздуха может упасть даже до 7 градусов.
Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, неустойчивая погода ожидается уже во второй декаде июня.
В Украину часто будут приходить западные и северо-западные воздушные массы, из-за чего погода станет более переменчивой. Кроме того, ожидается повышенное количество осадков. Дожди время от времени будут сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра. А в некоторых регионах днём не исключен град.
В период с 11 по 13 июня пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. В дневное время местами осадки будут сопровождаться грозой, выпадением града и порывистым ветром. Температура воздуха в указанные дни будет заметно понижаться, начиная с западных регионов Украины:
- в ночное время ожидается +12…+18 °С,
- днём +22…+27 °С,
- в восточных и южных областях днём воздух прогреется до +28…+33 °С.
С 14 по 17 июня будет ветрено и с периодическими дождями. Наиболее низкие показатели температуры прогнозируются в западных и северных областях:
- в ночное время ожидается +7…+12 °С,
- днём максимальные значения окажутся в пределах +18…+23 °С.
- На остальной части Украины ночная температура будет колебаться в диапазоне +10…+15 °С, а дневная около +21…+26 °С.
В конце второй декады месяца, 18 – 20 июня, в южных и юго-западных областях температура воздуха начнет повышаться. В северных регионах ещё будут наблюдаться прохладные ночи. Также в этот период местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер сохранится преимущественно западного направления, при грозах — порывистый. Ночная температура ожидается в пределах +12…+17 °С, дневная около +23…+28 °С, на крайнем юге и юго-востоке до +31 °С.
Ниже будет представлена карта, на которой показано распределение аномалий количества осадков на период с 9 по 16 июня включительно. Зелёным цветом выделены регионы с превышением нормы (в мм), жёлтым и коричневым – ниже её.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой погоды ждать в Украине осенью.