Похолодание до +7, град и дожди: когда в Украине ухудшится погода

Ночная температура может опускаться всего до +7 градусов

В ближайшие дни в Украину нагрянет непогода. Летняя жара вместе с солнцем сменятся похолоданием, дождями, грозами и градом. Температура воздуха может упасть даже до 7 градусов.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, неустойчивая погода ожидается уже во второй декаде июня.

В Украину часто будут приходить западные и северо-западные воздушные массы, из-за чего погода станет более переменчивой. Кроме того, ожидается повышенное количество осадков. Дожди время от времени будут сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра. А в некоторых регионах днём не исключен град.

В период с 11 по 13 июня пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. В дневное время местами осадки будут сопровождаться грозой, выпадением града и порывистым ветром. Температура воздуха в указанные дни будет заметно понижаться, начиная с западных регионов Украины:

в ночное время ожидается +12…+18 °С,

днём +22…+27 °С,

в восточных и южных областях днём воздух прогреется до +28…+33 °С.

Прогноз погоды в Украине 11-13 июня. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

С 14 по 17 июня будет ветрено и с периодическими дождями. Наиболее низкие показатели температуры прогнозируются в западных и северных областях:

в ночное время ожидается +7…+12 °С,

днём максимальные значения окажутся в пределах +18…+23 °С.

На остальной части Украины ночная температура будет колебаться в диапазоне +10…+15 °С, а дневная около +21…+26 °С.

Прогноз погоды в Украине 14-17 июня. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

В конце второй декады месяца, 18 – 20 июня, в южных и юго-западных областях температура воздуха начнет повышаться. В северных регионах ещё будут наблюдаться прохладные ночи. Также в этот период местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер сохранится преимущественно западного направления, при грозах — порывистый. Ночная температура ожидается в пределах +12…+17 °С, дневная около +23…+28 °С, на крайнем юге и юго-востоке до +31 °С.

Прогноз погоды в Украине 18-20 июня. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Ниже будет представлена карта, на которой показано распределение аномалий количества осадков на период с 9 по 16 июня включительно. Зелёным цветом выделены регионы с превышением нормы (в мм), жёлтым и коричневым – ниже её.

Погодная карта

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой погоды ждать в Украине осенью.