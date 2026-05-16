Гороскоп на 17 мая по Таро: тайные страхи в Овнов, давние мечты у Тельцов

Татьяна Кармазина
Расклад карт Таро на завтра 17 мая
Расклад карт Таро на завтра 17 мая. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

День принесет уроки стойкости и готовности к переменам

"Телеграф" составил гороскоп на 17 мая по картам Таро. Этот день принесет каждому знаку Зодиаку важные уроки внутренней силы и готовности к переменам, чтобы уверенно двигаться к своим целям, несмотря на любые неожиданности судьбы.

♈ Овен (21 марта — 19 апреля) — Луна

Вы можете столкнуться с тайными страхами, неясными сомнениями или скрытыми мотивами. Не верьте всему, что слышите, и тщательно проверяйте поступающую информацию на достоверность.

♉ Телец (20 апреля — 20 мая) — Звезда

Вас ожидает вдохновляющий день, наполненный светлой надеждой, верой в будущее и оптимизмом. Ваши давние заветные мечты начинают обретать реальные контуры и приближаться к исполнению. Творите и верьте в свои силы.

♊ Близнецы (21 мая — 20 июня) — Император

Этот день потребует от вас дисциплины и решительности. Наведите порядок в делах и возьмите под контроль текущие рабочие задачи. Ваше умение руководить поможет завоевать авторитет среди коллег и близких.

♋ Рак (21 июня — 22 июля) — Иерофант

Воскресенье идеально подходит для следования традициям, обучения или получения мудрого совета. Постарайтесь прислушаться к мнению старших или опытных людей в вашем окружении. День склоняет к духовным поискам и укреплению давних семейных связей.

♌ Лев (23 июля — 22 августа) — Влюбленные

Перед вами может встать важный выбор, требующий гармонии между сердцем и разумом. В личных отношениях наступает время искренних разговоров и сближения с партнером. Доверяйте своей интуиции и делайте шаг навстречу тому, что действительно любите.

♍ Дева (23 августа — 22 сентября) — Колесница

Вы почувствуете мощный прилив энергии и сильное желание двигаться к своим целям. Любые поездки, путешествия или новые проекты увенчаются успехом. Главное — сохранять самообладание и не позволять эмоциям сбивать вас с намеченного курса.

♎ Весы (23 сентября — 22 октября) — Сила

Вам понадобятся не физические мышцы, а терпение и внутренняя стойкость. Вы сможете легко укротить любой конфликт или сложную ситуацию с помощью дипломатии. Проявите великодушие к окружающим, и они ответят вам искренней благодарностью.

♏ Скорпион (23 октября — 21 ноября) — Отшельник

День призывает вас замедлить бег, побыть наедине с собой и переосмыслить планы. Это отличное время для медитации, чтения книг или глубокого анализа недавних событий. Внутренняя тишина поможет вам найти ответы на давно волновавшие вопросы.

♐ Стрелец (22 ноября — 21 декабря) — Справедливость

Все ваши прошлые поступки принесут закономерные, честные и вполне заслуженные результаты. Если вам предстоит подписывать документы или решать юридические дела, закон будет на вашей стороне. Избегайте предвзятых суждений в общении.

♑ Козерог (22 декабря — 19 января) — Колесо Фортуны

День принесет неожиданные перемены, случайные совпадения и новые удачные возможности. Судьба сама поворачивает события в нужную сторону, поэтому не пытайтесь сопротивляться потоку. Ловите момент.

♒ Водолей (20 января — 18 февраля) — Умеренность

Воскресенье наполнит вас ощущением внутреннего спокойствия, душевного баланса и гармонии. Постарайтесь избегать любых крайностей в еде, тратах, поведении или проявлении эмоций. Мягкий компромисс и неторопливость помогут уладить любые старые разногласия.

♓ Рыбы (19 февраля — 20 марта) — Башня

День может принести внезапное разрушение старых планов, стереотипов или отживших свое отношений. Не бойтесь этих резких перемен, ведь они освобождают место для чего-то нового. Это поможет начать строить более прочный фундамент.

