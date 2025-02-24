Какие дроны используют украинские военные

В последние месяцы Украина значительно активизировала использование ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для атак на стратегические объекты в глубине России, в частности, на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и другие важные инфраструктурные объекты. Эти операции имеют целью ослабить военный потенциал России, нанести экономический ущерб и продемонстрировать уязвимость российской инфраструктуры. Важную роль в планировании, подготовке и осуществлении этих атак играют Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС ВСУ).

Тактические операции на линии столкновения

Украинские военные активно используют разные типы беспилотников для достижения своих целей. В частности, "Баба Яга" или "дроны-вампиры" способны летать ночью и переносить до 15 кг взрывчатки на расстояние более 10 км. Эти дроны имели вполне мирное применение. они предназначены для сельскохозяйственных нужд, но сейчас они адаптированы для военных операций и могут сбрасывать противотанковые мины на позиции противника.

Кроме того, украинские силы используют модифицированные дроны, оснащенные взрывчаткой, способные достигать скорости более 90 километров в час. Так, например подразделение "Дикие Шершни" успешно уничтожило более 100 российских разведывательных дронов, используя эти модифицированные аппараты. И это только для примера. Ужас наводимый украинскими дроноводами на врага можно почувствовать наблюдая за завыванием московитов, как на страницах крупных российских СМИ, так и так называемых "Z-брогеров", в социальных сетях.

СБС ВСУ внедряют тактику роевых атак, когда несколько десятков беспилотников одновременно наносят удары по одной или нескольким целям, перегружая российскую систему ПВО. Важным элементом таких операций является использование радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления сигналов противника.

Масштаб и интенсивность глубинных ударов БПЛА по стратегическим объектам врага

Украина продолжает активную кампанию по поражению военных целей на территории России. Под прицелом оказались стратегические объекты противника: военные базы, склады боеприпасов, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также нефтеперерабатывающие заводы, снабжающие армию РФ топливом. Дальность ударов глубокого поражения DeepStrike уже превысила 1700 км, что позволяет добиваться целей далеко в тылу врага. Только за текущий год украинские силы нанесли комплексные удары по около 400 стратегическим объектам на территории России, что существенно повлияло на ее военный потенциал.

С начала 2024 года украинские БПЛА совершили серию успешных атак на российские НПЗ. По данным агентства Reuters, по меньшей мере семь нефтеперерабатывающих заводов в России получили повреждения вследствие этих ударов, что привело к потере около 4,6 миллиона тонн нефтеперерабатывающих мощностей, или примерно 7% от общего объема переработки нефти в стране.

По итогам 2024 года подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины проведено более 220 операций по глубинному поражению противника по территории России. Запущено более 3,5 тысячи средств в интервью "Радио Свобода" сообщил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Вадим Сухаревский.

Среди наиболее значимых атак стоит отметить удары по Рязанскому НПЗ, Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области и предприятию "Лукойл" в Нижегородской области. Эти удары направлены на прерывание российского экспорта и поставку топлива для российской армии на передовой. Координация этих ударов осуществляется при участии ССС ВСУ, которые анализируют цели, определяют маршруты полетов и используют передовые методы маскировки беспилотников, чтобы избегать вражеской ПВО.

Конечно, невозможно не указать на значимую роль Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины в нанесении ударов, как воздушными, так и морскими дронами дальнего действия. В чем-то их можно назвать первопроходцами и новаторами тактики дроновой войны, однако все же применение дронов в данном случае в первую очередь выполняли специфические задачи спецслужб в большинстве по деморализации населения врага.

В современной доктрине дроновой войны необходима концентрация определенных усилий для выполнения задач и более масштабное оперирование силами и средствами поражения, поэтому Силы беспилотных систем ВСУ уже играют ключевую роль в реализации глубинных ударов, направленных на ослабление экономического и военного потенциала России.

Экономические и военные последствия для России

Атаки на НПЗ и другие стратегические объекты уже начали оказывать влияние на экономику России. Уничтожение и повреждение нефтеперерабатывающих заводов привели к дефициту топлива на внутреннем рынке, заставляя Россию обращаться в Казахстан, Белоруссию и Азербайджан для закупки бензина. Кроме того, более 10% нефтеперерабатывающих мощностей страны были выведены из строя или находятся на ремонте, что оказывает существенное влияние на способность России обеспечивать свои военные нужды.

Военные эксперты отмечают, что эти удары преследуют цель не только нанести физический и экономический ущерб, но и оказывать психологическое давление на российское руководство и население, демонстрируя уязвимость стратегических объектов даже в глубине страны. Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины играют ключевую роль в осуществлении таких атак, используя передовые технологии и получая аналитическую поддержку от международных партнеров.

Российские, украинские и зарубежные экономисты анализируют последствия атак украинских БПЛА на российскую экономику. Даже российские эксперты уже признают, что повреждение нефтеперерабатывающих заводов приводит к росту цен на топливо внутри страны и сокращению экспортных поступлений. По данным Politico, цены на дизельное топливо для российских потребителей выросли почти на 10% в начале прошлого года, а стоимость бензина достигла шестимесячного максимума, увеличившись более чем на 20%.

Российские средства массовой информации освещают атаки украинских беспилотников с разной степенью открытости. Некоторые государственные медиа пытаются минимизировать значение этих ударов, отмечая эффективность российской противовоздушной обороны и быстрое восстановление поврежденных объектов. К примеру, после атаки на Сызранский НПЗ в Самарской области местные СМИ сообщали об отсутствии пострадавших и оперативной работе экстренных служб.

В то же время, независимые российские и международные издания предоставляют более подробную информацию о масштабах повреждений и их влиянии на экономику. По данным российского издания Astra, за первые два месяца 2025 года по меньшей мере 17 российских нефтяных объектов понесли атаки, что привело к значительным экономическим потерям.

"Восстановились украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. И это уже сказывается, то есть мы увидели очень серьезный рост оптовых цен на бензин на Санкт-Петербургской бирже в течение конца января – начала февраля 2025 г., из-за снижения продаж при росте спроса цена на бензин выросла на 15-17 процентов. Федеральная антимонопольная служба заговорила о том, чтобы снова ввести запрет экспорта бензина потому, что этого требует ситуация на внутреннем рынке", – со ссылкой на известное западное издание Reuters, на Youtube-канале отметил Владимир Милов, эксперт по экономическим вопросам, бывший замминистра энергетики российской федерации.

Такая ситуация ведет к росту инфляции и дальнейшему упадку в экономике оккупанта, что можно по сути считать вторым, не менее важным фронтом борьбы с российским оккупантом.