"Ты никого не подвел": командир щемяще высказался о гибели пилота F-16

Ему посмертно присвоили звание Героя Украины

Погибшему украинскому пилоту истребителя F-16 Павлу Иванову посмертно присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда". Военный погиб при выполнении боевого задания.

Как отмечено на правительственном портале, Иванов отмечен за мужество, героизм и самоотверженное служение украинскому народу. К тому же, подробности службы бойца рассказал командир, летчик-штурмовик Воздушных Сил ВСУ Ростислав Лазаренко.

"Я так гордился тем, что удалось вырвать тебя из боевых задач и отправить на переобучение на F-16: один из первых украинских летчиков F-16 — боевой летчик-штурмовик, который до переобучения совершил 130 боевых вылетов вместе со своей боевой семьей .Я так гордился, когда ты впервые вылетел на F-16", — пишет командир.

Павел Иванов, источник: libkos/Instagram

Лазаренко также процитировал разговор с погибшим:

— Палыч, докладываю: выполнил первый вылет на F-16!

— Молодец, горжусь тобой, Пашка. Держи там планку боевого штурмовика и скорее возвращайся — нам здесь тяжело без вашего прикрытия, — ответил я, едва сдерживая усталость от боевого истощения. – И как тебе аппарат?

– Су-25 лучше, – улыбнулся ты.

Павел Иванов, источник: libkos/Instagram

Командир также рассказал и о первой встрече с Ивановым в первые дни полномасштабного вторжения России. Тогда Павел получил свое первое легкое ранение.

"Помню, как встретил тебя в первые дни: с легким ранением на лице после обстрела, усталый, но несгибаемый. В прямом смысле — рвался в бой. Твоей смелости и решительности хватило бы на многих наших летчиков, которые, прикрываясь "не менее важной работой", оставались в стороне вместо того, чтобы подставить плечо и пойти на боевое задание", — пишет летчик.

Павел Иванов, источник: libkos/Instagram

Павел Иванов, источник: libkos/Instagram

Как отмечает Лазаренко, погибший пилот никогда не отказывался от боевых задач.

"Я даже не знаю, то ли было такое сильное доверие ко мне, как к командиру, то ли была глубокая вера в себя — потому что ты был действительно сильным летчиком. Настоящий. Без пафоса, без бравады — просто свой, надежный, с характером", — пишет штурмовик.

Также командир отметил, что Иванов ни разу никого не подвел.

"Твой боевой путь начинался с нашей боевой семьи, и ты ни разу не подвел – ни меня, ни кого-то из нас. Ты был настоящим воином, человеком с большим сердцем. Но главное – ты был и навсегда останешься частью нашей боевой семьи – AFR", – пишет Лазаренко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина уже теряла пилота F-16. В 2024 году 26 августа разбился во время отражения массированной российской атаки Алексей Месь, позывной "Moonfish".