Много погибших: россияне ударили по мирным жителям в Сумах (видео)

Всех просят быть в безопасных местах до окончания тревовги

В Вербное воскресенье, 13 апреля, во время угрозы применения баллистики по Украине в городе Сумы прогремели взрывы. Известно, что в результате происшествия пострадал ребенок, а также есть много погибших.

Атаку подтверждает руководитель Центра противодействия дезинформацией. В результате взрывов в Сумах ранен ребенок, сообщают журналисты "Суспільного".

Также известно о повреждениях зданий. Официальной информации от ОВА пока нет.

"Сегодня в результате российской ракетной атаки много погибших, — пишет и. о. городского головы Сум Артем Кобзар в своем Telegram-канале.

Всех просят оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 12 апреля и в ночь на 13 апреля россияне в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотными летательными аппаратами и КАБАми. В некоторых городах слышали звуки взрывов.

Тем временем в мониторинговых Telegram-каналах появилась информация о том, что взрывы якобы были слышны этой ночью в Киевской и Житомирской областях. Кроме того, сообщается, что взрывы якобы слышали в Каневе Черкасской области.