Экс-"регионалка", просившая Януковича отпустить Тимошенко: где сейчас первый омбудсмен Украины Нина Карпачева

Сейчас бывшего народному депутату от "регионов" 67 лет

Сегодня уполномоченным Верховной Рады по правам человека является Дмитрий Лубинец, однако самым первым омбудсмен в Украине была Нина Карпачева, которая занимала эту должность с 1998 по 2012 год. Она вызывала противоречивую реакцию общественности.

Карпачева, которая являлась членом "Партии регионов", не раз попадала в скандалы. "Телеграф" рассказывает, что известно про бывшего омбудсмена и где она сейчас.

Нина Карпачева — что о ней известно

Родилась 12 августа 1960 года в молдавском городе Чадыр-Лунга в семье юристов. В 1979 году окончила юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко с дипломом правоведа. В 1991 году обучалась в аспирантуре Академии общественных наук в Москве.

Карпачева начала свою трудовую деятельность в 1975 году, работая экспедитором и претензионистом в Торгмортрансе в Керчи. Затем перешла на комсомольскую работу, после чего поступила в Высшую партийную школу в Киеве. С 1985 по 1988 год занимала должность секретаря Алуштинского горкома КПУ.

До назначения на должность омбудсмена занимала пост народного депутата Украины от "Партии регионов". В 2007 году в третий раз была переизбрана на должность омбудсмена, несмотря на критику со стороны международных организаций, таких как ПАСЕ и Хельсинкская федерация. ​В 2009 году получила Орден "За заслуги" II степени.

В 2012 году каденция Карпачевой завершилась и обязанности уполномоченного по правам человека перешли к Валерии Лутковской. В мае 2021 года Лутковская стала адвокатом партии пророссийского блогера Шария.

Нина Карпачева: скандалы и критика

Партия регионов: "Регионалку" публично обвиняли в недостаточной защите прав оппозиционеров и общественных активистов, сталкивавшихся с преследованиями, особенно в период протестов против режима Януковича.

"Регионалку" публично обвиняли в недостаточной защите прав оппозиционеров и общественных активистов, сталкивавшихся с преследованиями, особенно в период протестов против режима Януковича. Фото Юлии Тимошенко: В 2012 году Карпачева опубликовала фотографии Тимошенко, после ее ареста годом ранее, с синяками. Она заявляла, что они свидетельствуют о насилии над нардепом в Качановской колонии. Тогда омбудсмен просила Януковича освободить политика.

Жест в адрес протестующих: В 2011 году появилось фото, на котором Карпачева показывает средний палец 400 чернобыльцам, которые требовали в тот момент оставить их льготы и пенсии. Она объяснила, что жест был якобы непреднамеренным и связан с жалобой на холод.

Где сейчас Нина Карпачева

После 2012 года Карпачева продолжила заниматься правозащитной деятельностью. В 2019 году, представляя "международное правозащитное сообщество", она получила от российских властей разрешение на встречу с украинскими военнослужащими, задержанными после Керченского инцидента. При этом тогда действующий омбудсмен Украины Людмила Денисова такого допуска не получила.

Керченский инцидент: 25 ноября 2018 во время перехода кораблей ВМС Украины из Черного к Азовского моря в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, перекрыв проход под Керченским мостом. Российские военные атаковали украинские суда: буксир "Яны Капу" был протаранен, а артиллерийские катера обстреляны за пределами 12-мильной зоны. Все три корабля захватили, а 24 украинских моряков РФ взяла в плен, шестеро из них получили ранения.

В сентябре 2021 года она была повторно (с сентября 2018 года) избрана на должность вице-президента Европейского института омбудсмена. После полномасштабного нападения России сведения о местонахождении Карпачевой отсутствуют. Она не ведет соцсетей, о ее личной жизни информации нет. Сейчас экс-омбудсмену 67 лет.

Напомним, что в 2014 году мэр Славянская назвала российских боевиков "донецкими ребятами". Ранее "Телеграф" писал, где сейчас скандальна Неля Штепа.