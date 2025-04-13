"Иначе расскажу, что произошло": после удара по Сумам мэр Конотопа потребовал отставки главы ОВА и не только

Городской глава дал время на увольнение до 18:00, иначе он грозится рассказать какую-то важную информацию

После страшного ракетного удара по Сумам 13 апреля мэр Конотопа Артем Семенихин записал видео, в котором призвал главу Сумской ОВА Владимира Артюха и главу областного СБУ Олега Красношапку немедленно уйти в отставку. Он дает для этого время до 18:00.

Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице городского главы Конотопа в Facebook. В нем он не сдерживая эмоций обратился к вышеуказанным лицам и объявил, что если они не уволятся до вечера, то он якобы расскажет какую-то информацию о сегодняшней трагедии в Сумах.

"В 18:00, чёрт, я расскажу, что произошло", — говорит в ролике Семенихин.

Стоит добавить, что на странице мэра Конотопа также были опубликованы посты, в которых он говорит, что "Артюх и Красношапка должны уйти с должностей и представить перед судом".

В чем именно заключается вина Артюха и главы областного СБУ мэр Конотопа пока не уточнил.

Справка

Владимир Артюх. Родился 8 мая 1958, Благовещенск, Амурская область (Россия). Украинский общественно-политический деятель, Военнослужащий, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. Кандидат военных наук (2010). Председатель Сумской ОВА (от 12 апреля 2023 г.) Полный кавалер ордена "За заслуги".

Владимир Артюх

Олег Красношапка. Начальник Управления Службы безопасности Украины в Сумской области. Был назначен на эту должность в марте 2025 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети были опубликованы первые фотографии после ракетного удара в Сумах, который был нанесен россиянами 13 апреля. В результате погибло большое количество человек.