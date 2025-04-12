Китай отправлял офицеров в Россию: что они делали на передовой — Reuters

Китай продолжает говорить, что остается нейтральным

Граждане Китая, которые находятся на линии фронта и воюют против Украины, являются обычными наемниками. Однако Пекин отправлял своих офицеров в Россию, чтобы узнать об опыте ведения современной войны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного бывшего чиновника американской разведки. Он рассказал, что эти офицеры пребывали там с одобрения Китая и ездили по передовой, чтобы научиться тактике россиян. Издание не сообщило, участвовали ли эти офицеры в боевых действиях или же их роль ограничилась наблюдением.

Что касается 155 граждан Китая, о которых сообщал президент Украины Владимир Зеленский, то они присоединились к российской армии как наемники и не имеют прямой связи с правительством своей страны. Источники издания говорят, что эти штурмовики прошли минимальную подготовку и не окажут какого-либо влияния на течение боевых действий.

Отмечается, что хоть Китай и заявлял о близком партнерстве с Россией, но подчеркивает, что не является стороной в войне. При этом он на протяжении многих лет оказывает России материальную помощь, что включает продукцию двойного назначения и дроны. За это две китайские компании попали под санкции США во время каденции Джо Байдена.

Напомним, 9 апреля Зеленский сообщил о том, что на стороне России воюет не менее 155 китайцев, которые были завербованы через местные соцсети. Двое из них были взяты в плен ВСУ.

В Пекине на эту информацию отреагировали остро, призвав Киев не делать "безответственных заявлений". Там подчеркнули, что не отправляли своих граждан на войну и призывали держаться от нее подальше.